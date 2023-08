Un bus escolar que transportaba a 15 niños con discapacidad fue víctima de un intento de hurto el lunes 28 de agosto, cuando pasaban por el barrio Llano Verde, en el oriente de Cali.



El hecho fue denunciado por Jeison Artistizábal, reconocido conferencista y ganador del premio CNN Héroes.



(Le puede interesar: Alejandro Eder y Wilson Ruiz anuncian una candidatura única para la Alcaldía de Cali)

En redes aseguró que los pequeños “son niños que no pueden caminar y por esta situación quedan vulnerables, las autoridades en silencio total”.

URGENTE

Hoy 28 de agossto un bus escolar que transporaba a 15 niños con discapacidad de nuestra fundación fue víctima de un intento de robo en cali en el barrio llano verde.

Son niños que no pueden caminar y esta situación quedan vulnerables, las autoridades en silencio total. pic.twitter.com/bU4zTh1U04 — Jeison Aristizabal (@Jeison_HeroeCNN) August 28, 2023

Según cuenta el mismo Aristizábal, el hurto no se pudo cometer gracias a la pericia del conductor. Hasta el momento no se han reportado lesiones ni heridas en los ocupantes del automotor.



Cuenta el líder de la fundación, que el hecho se presentó el lunes 28 de agosto, cuando dos personas que se movilizaban en una moto y otra a pie, arrojaron piedras para intentar detener la marcha del bus.



(También lea: Mabel Lara será gerente de la campaña de Diana Rojas, candidata a la Alcaldía de Cali)



“Esto pone en peligro la integridad de estos niños, son niños con discapacidad que no pueden caminar y menos salir corriendo, son totalmente indefensos. Nos preocupa mucho la inseguridad de la zona, a la que no podemos volver y esto va a afectar a los niños que viven en el sector”, añadió.



A través de un video muestra los impactos con piedra que alcanzaron a dar en el bus.



Por su parte, el general José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, dijo que apenas tuvieron conocimiento de la denuncia en redes y por solicitud de la Gobernadora y el Alcalde de Cali, decidieron “priorizar este caso para el esclarecimiento y saber qué pasó en Llano Verde”.

Más contenido de Colombia

CALI