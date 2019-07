Denuncian desaparición de una líder en el Cauca

Margarita Ramírez Cifuentes, de 67 años, se encuentra desaparecida desde el pasado jueves en Piendamó.

El comandante (e) del Departamento de Policía Cauca, coronel Roberto Carlos Moreno, dijo que, según información suministrada por sus familiares, el pasado jueves fueron a buscarla en horas de la mañana a su vivienda y no la encontraron.



Así que procedieron a buscarla en compañía de la comunidad en la vereda La Puentecita pero, tampoco lograron localizarla, por lo que denunciaron el hecho.



“No tenemos ninguna hipótesis clara, manejamos algunas pero, queríamos esperar a ahondar, profundizar en la información para dar cualquier reporte oficial”, señaló el coronel Moreno.



La mujer, ama de casa, está afiliada a la Asociación de Mujeres Cafeteras de Piendamó (Maicafé) y ha liderado procesos organizativos para las mujeres que habitan en zona rural de este municipio.



Su hija, Mayerlin Mosquera, dijo que su madre no registra amenazas de ninguna clase y que, hasta el momento, no les han hecho ningún tipo de exigencia económica.



“Ella estaba en la casa, la que la acompañaba era una persona en situación de discapacidad, sordomuda, que haciendo señas nos indicaba que a mi mamá se la habían llevado”, comentó su hija.



Sus familiares piden que cualquier información sobre el paradero de Margarita Ramírez la comuniquen al 316698 2505.