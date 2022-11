La pesadilla para los familiares de los niños asesinados en un cañaduzal del barrio Llano Verde parece no terminar. El padre de uno de ellos, Álvaro Caicedo asegura que atentaron contra su vida el sábado 19 de noviembre en su casa.



Así lo denunció a través de un video el abogado Elmer Montaña, quien además pidió a la Fiscalía General de la Nación, protección para Caicedo y los demás familiares de las víctimas.



En el material audiovisual publicado en redes sociales, el jurista detalla que los hechos ocurrieron en la puerta de la residencia de Álvaro.



“Un individuo se acercó y sin mediar palabra, le disparó en varias ocasiones, afortunadamente el señor Álvaro Caicedo salió ileso”, contó el abogado Montaña.



Ante esta situación, expresó la necesidad que la Fiscalía escuche de manera “urgente” a los familiares de las víctimas de Llano Verde, que “desde hace varios meses vienen hablando de amenazas contra estas personas y ninguna autoridad se ha acercado a brindarles protección”.

INTENTARON MATAR A ALVARO CAYCEDO, PADRE DE UNO DE LOS NIÑOS ASESINADOS EN LLANO VERDE, CALI



Hago un llamado urgente a la @FiscaliaCol @PoliciaColombia para que le brinden protección.



Desde hace tiempo se vienen denunciando amenazas contra los familiares de las víctimas. pic.twitter.com/c7XnRRwDWh — Elmer José Montaña Gallego (@elmermontana) November 21, 2022

“Les solicito respetuosamente a la Fiscalía que no desatiendan más los llamados que vienen haciendo los familiares y que protejan de manera inmediata al señor Álvaro Caicedo cuya versión presentaré a continuación de este video”, finalizó la intervención del jurista.



Tras el dolor y repudio por la masacre de los niños en este sector del oriente caleño, ocurrida el 11 de agosto del 2020, los familiares de las víctimas no han podido tener paz.



Tan solo en enero de este año, Ruby Cortés, quien se había tomado la vocería de las familias durante el sepelio de los niños y había pedido que se diera justicia, había asegurado que con otros padres, fueron rodeados de intimidaciones en septiembre de 2021.



En ese entonces había contado que días después de las intimidaciones, le arrojaron un papel con una foto suya con el mensaje: “No siga investigando lo que no le importa y evítese problemas”.



Sin embargo, el 15 de enero, Cortés había salido de su casa a tomar aire, y contó que dos hombres en motocicleta le apuntaron con un arma y luego hicieron tiros al aire.

Esto la llevó a abandonar su vivienda.



Esta situación produjo que el abogado apoderado de las familias víctimas de la masacre, reiterara el llamado a la protección de las autoridades.

