Stiven Ruiz, hijo de Wilson Ruiz y que es funcionario de la Fiscalía en Cali, salió ileso, pero el atentado está rodeado de interrogantes.



(Lea también: Congresista sale en defensa de Andrés Escobar, antes de juicio)

Hacia las 10:00 de esta mañana se registró en redes lo que sería un atentado contra un hijo del abogado Wilson Ruiz, quien fue ministro de Justicia en el pasado gobierno de Iván Duque.



(Lea también: El venezolano que fue asesinado, rodeado por sicarios en un polideportivo



"Atención hijo de exministro de justicia Wilson Ruiz salió ileso de atentado sicarial en bochalema al sur de Cali. El vehículo fue impactado en vários sitios. Actualmente es funcionario de la fiscalía", escribió el periodista Aldemar Domínguez.



(Puede leer: Congresista sale en defensa de Andrés Escobar, antes de juicio)

Las autoridades indicaron que se trata de Stiven Ruiz, quien es funcionario de la Fiscalía en Cali.



(Además: Por intentar linchar a presuntos atracadores vandalizan bus del MIO)



Los incidentes, de los que no hay detalles, ocurrieron en un sector de Bochalema, en la zona de expansión del sur de Cali. El carro tendría más de un impacto.

Condenamos el atentado del que fue víctima el funcionario de @FiscaliaCol Stiven Ruiz, hijo del ex Ministro de Justicia Wilson Ruiz. Solicito a @FiscaliaCol y @PoliciaCali de forma inmediata adelantar las investigaciones del más alto nivel para esclarecer el hecho. ⤵️ — Jimmy Dranguet R (@Dranguet) January 25, 2023

(Lea también: El vallecaucano que por poco no iba a caminar y hoy compone éxitos con Shakira)



El secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, expresó a nombre del gobierno del Distrito: "Condenamos el atentado del que fue víctima el funcionario de

@FiscaliaCol Stiven Ruiz, hijo del ex Ministro de Justicia Wilson Ruiz. Solicito a

@FiscaliaCol y @PoliciaCali de forma inmediata adelantar las investigaciones del más alto nivel para esclarecer el hecho.



Hasta ahora no hay un informede Policía de los incidentes.



CALI

Lea más noticias de Colombia

Por intentar linchar a presuntos atracadores vandalizan bus del MIO