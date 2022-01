Agresiones, anónimos y otros actos causan preocupación en el Valle del Cauca durante la campaña al Congreso de la República.





Desde el Pacto Histórico en el Valle del Cauca fueron presentadas dos denuncias en los últimos días.



César González, vinculado al sector de las comunicaciones, quien apoya el Pacto Histórico en las elecciones legislativas, denunció que fue objeto de un ataque tras salir de una reunión política en el municipio de Candelaria, en el suroriente del departamento.



De acuerdo con la denuncia, González salió en una motocicleta y tomó la carrera que conduce al vecino municipio de Palmira. en el trayecto fue alcanzado por dos hombres, tambipen a bordo de una moto, que intentaron derribarlo.

Cesar González de comunicaciones del @PactoCol denunció que fue víctima de amenazas por hombres que lo interceptaron luego de protagonizar una reunión política en Candelaria José Alberto Tejada denunció amenazas contra los propietarios de la casa alquilada como sede del partido pic.twitter.com/eHscTdeKpJ — Informativo La U FM (@LaUFMInforma) January 19, 2022

González dijo que fue a caer al asfalto y cuando reaccionó vio que los dos hombres lo encañonaban. "Les dije: 'Por favor no me maten, llévense la plata y mis cosas pero no me hagan daño, tengo una familia, se los ruego', Pero me atacaron".



Le propinaron una patada en el estómago a González y le dijeron "'Qué plata ni que hp... (...) Petrista malparido, te vas es a morir pero primero te ponemos a comer tierra y matamos toda tu familia sí seguís apoyando esos guerrilleros hp. Ojaáa no te volvamos a ver'".

El fin de semana se había formulado una denuncia debido a llamadas intimidatorias a los propietarios de la casa donde funciona la sede del Pacto Histórico en Cali, la cual el movimiento paga un arriendo.

Duele saber que para algunos, la violencia sigue siendo la forma más efectiva de hacer política.



A esos criminales los vamos a derrotar en las urnas.#AntioquiaVotaCD117#100PorCientoCabal pic.twitter.com/KHG4Zz6tr0 — Margarita R. CD 1⃣1⃣7⃣ (@MargaritaRepo) January 16, 2022

Mientras tanto, el Centro Democrático aseguró que la sede política de la senadora y candidata María Fernanda Cabal fue blanco de vandalismo.



"Ladran Sancho, luego Cabal-gamos", escribió en redes la congresista.

