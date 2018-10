Denuncian asesinato de un adolescente indígena en Nariño

La tragedia no para en el pueblo indígena Awá en el Departamento de Nariño. Esta vez, la víctima es un menor de edad que fue asesinado, al parecer, por un grupo armado ilegal.

Los hechos se registraron el pasado 15 de octubre a las 8 de la mañana en el resguardo indígena Watsalpí, ubicado en jurisdicción del municipio de Barbacoas.



La Unidad Indígena del Pueblo Awá, Unipa, informó que el menor, de 16 años de edad, fue asesinado por presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional, Eln.



Un día antes 10 hombres fuertemente armados habían llegado hasta el resguardo y con lista en mano retuvieron a varios miembros de esa etnia, después de intimidarlos y amenazarlos procedieron a llevarse al menor y a orillas de un río le propinaron varios disparos quitándole la vida de manera instantánea.



No es la primera vez que la familia García sufre en carne propia el horror de la violencia. Hace aproximadamente dos años el niño también había sido víctima de un reclutamiento forzado, pero tras cuatro meses de permanecer en ese grupo armado logró escapar y regresar a su hogar.



El más reciente antecedente relacionado con la muerte de un menor de edad en ese territorio se registró el 25 de junio de 2015, en un enfrentamiento entre actores armados ilegales que hacen presencia en el mismo resguardo



La Unopa,denuncia las amenazas de que han sido víctimas sus líderes sociales en la región del río Telembí donde habitan los seis resguardos indígenas: Tortugaña-Telembí, Tronquería Pulgande, Planadas Telembí, Ñambí Piedra Verde y Pipalta Palví.



“Exigimos a los grupos armados que no involucren a nuestro pueblo Awá en una guerra que no nos pertenece y que respeten la vida de quienes hemos trabajado y vivido como un pueblo de paz”, enfatiza la organización social.