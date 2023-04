Desde septiembre del año pasado, gracias a la mediación de la Iglesia Católica, se logró una especie de 'tregua' entre las bandas 'Los Shotas' y 'Los Espartanos, que han cauisado terror y muertes en Buenaventura.



En redes sociales circulan mensajes dirigidos al Presidente en el que se asegura que hay uniformados en complicidad de policías y ponen un supuesto 'precio a sus cabezas'.



Durante el fin de semana empezaron los mensajes en redes cuya procedencia es investigada por los organismos de seguridad en el principal puerto del Pacífico de Colombia.



“Presidente, de manera directa, le anunciamos que ante los hechos ocurridos, no aguantamos más. Usted no quiere poner mano dura, entonces nos vamos a revelar", dice el mensaje.



Y sigue: "a partir de este momento, ponemos precio a cabeza de policías. Guste a quien guste, sabemos que hay patrulleros al lado de ‘Los Shotas’, entonces nos vamos en defensa de la comunidad”.



Los autores de esos mensajes se declaran personas con poder económico: "No somos ‘espartanos’ ni ‘chiquillos’, pero sí tenemos el dinero suficiente para declarar la guerra al terrorista de Diego Optra, o se entrega o deja de atentar contra su propio pueblo".



En el mensaje se habla de "500 millones de pesos por la cabeza del papá y 100 millones de pesos por policía en Buenaventura que se movilice en las comunas ocho, diez, once y doce. Tiene que cambiar ¡No más terrorismo!”.



El coronel coronel Edgar Andrés Correa, comandante de la Policía de Buenaventura, dijo que se está verificando la procedencia de las intimidaciones.



"También, estamos verificando si compromete la seguridad de nuestros uniformados; nosotros acá en el Distrito Especial de Policía de Buenaventura contamos con un equipamiento especial, autorizado por el mando institucional, para responder cualquier ataque que puedan sufrir nuestros uniformados”, dijo el oficial.



En redes se dan alertas y se pide enfrentar el presunto uso de la estrategia criminal atribuida a Pablo Escobar, cabecilla del Cartel de Medellín, que dejó asesinatos de uniformados entre 1989 y 1992.

