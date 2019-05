Protección especial al oso andino en Dagua

Denuncian a un hombre de abuso sexual de niña de 6 años en Buenaventura, el municipio de Florida se proyecta para que su comunidad y la oferta de inversión crezca cada vez más, ponen al tablero reparos al Plan de Alimentación en Cali por contratistas y más noticias de la región.

Denuncian a un hombre de abuso sexual de niña de 6 años en Buenaventura

Parque principal de Buenaventura, Valle. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Hay conmoción en Buenaventura, pues allí, una mujer denunció a un allegado de su familia como el responsable del presunto abuso sexual de su hija, de 6 años. Según la denuncia instaurada ante la Fiscalía del puerto marítimo vallecaucano, el hombre habría aprovechado la cercanía con la familia para inicialmente manosear a la pequeña en sus genitales y luego accederla sexualmente.



La denuncia fue interpuesta por la madre ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI), de la Fiscalía, mientras el detenido fue llevado ante un juez de control de garantías de este municipio. El capturado no aceptó cargos por el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. La Fiscalía solicitará medida de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento carcelario.

Proyecto 'Florida manantial del Valle', es la gran apuesta para hablar bien

Es un proyecto que se ha venido gestando con el propósito de brindar mayor oportunidades para sus habitantes, y dejar atrás ese concepto de un municipio que vivió el conflicto para ahora ser una gran apuesta en el Valle del Cauca.



Según el alcalde Diego Felipe Bustamante Arango "una de las acciones o estrategias conjuntas que se han venido desarrollado es el factor de seguridad en el municipio, eso nos permite desarrollar el territorio" además de apuntarle al mejoramiento de infraestructura en el aspecto deportivo y salud.

En el medio Diego Felipe Bustamante Arango.

Es así como la apuesta de Bustamante es que del municipio se hable bien y recuperar la confianza para invertir y apostarle al sentido de pertenencia para hablar bien del municipio.

Ponen al tablero reparos al Plan de Alimentación en Cali por contratistas

Programa de Alimentación Escolar. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

El Concejo de Cali hizo le dio un 'jalón de orejas' a la Secretaría de Educación del municipio porque teme presuntas anomalías en pagos a manipuladores de alimentos por parte de diferentes contratistas encargados de entregar 160.000 desayunos y 30.000 almuerzos en instituciones educativas de la capital del Valle del Cauca, raciones que se financian con dineros de regalías.



Estas raciones figuran dentro del Plan de Alimentación Escolar (PAE). "Hay temas serios del manejo de los operadores del PAE. Entramos a preocuparnos por unas denuncias de manipuladoras de alimentos, por sus condiciones de trabajo", dijo la concejal María Grace Figueroa. El concejal Henry Peláez dijo que debe quedar claro que las fuentes de financiación no generen un problema en la ejecución del contrato de la alimentación escolar.



La concejal Audry María Toro manifestó que es necesario aclarar cómo sería la contratación de los operadores. "Si va hasta noviembre, que pasaría con mes y enero en aseo y vigilancia escolar, así no estén los niños, ellos no pueden llegar a estudiar en instituciones sucias y es conocido los robos a las escuelas en enero", anotó la cabildante. La secretaria de Educación de Cali, Luz Elena Azcárate, sostuvo que hay "una fuerte supervisión del PAE" y aunque no es perfecto, reiteró que se hacen controles.

Acuerdos ambientales para abrirle camino al oso andino en Dagua, Valle

Oso de anteojos. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Tras la firma de nueve acuerdos con propietarios de predios que están en el área de influencia del corredor del oso andino en la zona de Parques Nacionales y la Reserva Forestal del Anchicayá, en Dagua, avanzan trabajos de restauración de suelos, aislamiento, entre otros. Todo dentro del proyecto 'Conservemos la vida'. Así lo informó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) al señalar que en esta propuesta participan las entidades



Wildlife Conservation Society (WCS), Parques Nacionales Naturales y las fundaciones Mario Santo Domingo. Según la CVC, actualmente, en el predio El Porvenir se realizan trabajos silvopastoriles, siembra de árboles, mejoramiento de infraestructuras existentes para la ganadería, entre otras actividades, resaltando que el propietario liberó, aproximadamente, seis hectáreas para la recuperación del corredor del oso andino.



"Este proyecto busca generar unos acuerdos con los propietarios de predios que vienen desarrollando actividades productivas, de manera que puedan liberar algunas áreas específicas para mejorar el corredor del oso andino. Como respuesta a este acuerdo, se implementan mejoras en estos predios, dependiendo de la actividad productiva y necesidades identificadas", afirmó Liliana Suarez Sarmiento, profesional especializada de la CVC regional Pacífico Este. Defensores de animales en la región esperan que la protección del oso andino sea una realidad, por el temor a la caza y extinción de esta especie.

El Valle del Cauca declarado en alerta naranja

El mes de mayo ha estado pasado de lluvias en el Valle del Cauca. Foto: Juan B. Díaz. EL TIEMPO

Las lluvias seguirán de largo durante las próximas dos semanas en el Valle del Cauca, donde el invierno ha dejado estragos en una docena de municipios. Por ello fue declarada la alerta naranja.



El secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Jesús Antonio Copete, indicó que entre el sábado y el domingo en varios municipios colapsaron los alcantarillados y en otras poblaciones se están adelantando los censos de afectaciones.



“La verdad es que no es fácil hacer un censo de damnificados o de afectados en este caso. Tuvimos un vendaval en Vijes donde unas 4 o 5 casa perdieron su cubierta; en Buga tenemos unas 58 viviendas afectadas donde hubo un espejo de agua por alcantarillado, entró y volvió y salió”, señaló.



En Jamundí se revisan las consecuencias de las inundaciones que se han presentado por el desbordamiento del río Cauca, y se hace el seguimiento a los ríos Jamundí y Claro. También hubo siete derrumbes..



En Buga, Restrepo, Buenaventura y Vijes también hay viviendas afectadas. Ginebra, Sevilla y Roldanillo han sido afectados por deslizamientos o inundaciones..



CALI.