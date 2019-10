Demanda contra sobretasa para financiar la intervenida Electricaribe

Los congresistas Alexánder López y Jorge Robledo radicaron una acción pública de inconstitucional en contra del cobro de la sobretasa a estratos 4, 5 y 6 para financiar empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como Electricaribe y otras en el país.



Ambos senadores rechazan el artículo 313 del Plan Nacional de Desarrollo, impulsado por el presidente Iván Duque. Según los congresistas, este artículo permitiría que "la clase media y el mercado no regulado pague la corrupción de Electricaribe a través de un impuesto inconstitucional".

El cobro de esta sobretasa empezaría en octubre hasta el 31 de diciembre de 2022. En Cali, la ciudadanía de los estratos 4, 5 y 6 pagaría 19.575 millones de pesos por lo que veedores ya rechazaron también este cobro por "cuenta de la corrupción y malos manejos de las entidades intervenidas".

Según las Empresas Municipales de Cali (Emcali), la facturación debe hacerse efectiva a partir de este mes de octubre.



De acuerdo con el documento, "la norma viola el principio de Legalidad Tributaria, que exige la certeza de los tributos en cuanto a cada uno de sus componentes esenciales. Uno de los requisitos para que un tributo sea considerado tasa o sobretasa es la retribución del servicio prestado, este cobro no genera ningún tipo de retribución por el servicio de energía a todos los sujetos pasivos que se mencionan".



Anotan que "de ahí, que la norma demandada no pueda considerarse como una sobretasa sino como un impuesto ya que en los impuestos i) generalmente el contribuyente no recibe ninguna contraprestación por parte del Estado, ii) en el caso del cobro a las personas de los estratos 4, 5 y 6, y los usuarios comerciales e industriales, el hecho generador que lo sustenta, observa la capacidad económica del contribuyente, iii) se cobran sin distinción a todo ciudadano que realice el hecho generador basados en esa capacidad económica, iv) como ocurre en el territorio colombiano, su pago no es opcional, por cuanto siempre es una empresa la que tiene en el municipio el monopolio de la prestación del servicio de energía eléctrica, v) la disposición del cobro se hace con base en prioridades distintas a las del contribuyente y, vi) no guarda una relación directa e inmediata con un beneficio específico derivado para el contribuyente".



Argumentan, además, que "el principio de equidad tributaria se refiere a la prohibición que el orden jurídico imponga obligaciones excesivas o beneficios desbordados al contribuyente. La corte ha indicado que configura una vulneración al principio de equidad tributaria la prescripción por el Legislador de tratamientos jurídicos irrazonables, bien porque la obligación fiscal se base en criterios abiertamente inequitativos, infundados o que privilegian al contribuyente moroso y en perjuicio de quienes cumplieron oportunamente con el deber constitucional de concurrir con el financiamiento de los gastos del Estado (C-080 del 2018)".



CALI