¿A qué conclusiones llegaron en Cali delegados del Eln y del Gobierno Nacional?

Culminaron dos días de un nuevo encuentro nacional dentro del proceso del diseño de participación de la sociedad, bajo el nombre 'Vivienda y hábitat', y el cual se enmarca en la Mesa de Diálogos entre el Gobierno Nacional y el Eln.



Este fue el octavo encuentro nacional buscando aportar en la construcción de la metodología para la participación de la sociedad civil en el proceso de paz, que en esta ocasión se realizó el 11 y el 12 de noviembre, en el auditorio 5 de la facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, en el sur de Cali.



A este espacio en la capital del departamento llegaron unas 150 personas de todo el país.

El Comité Nacional de Participación (CNP), instancia de la Mesa, convocó dicho

espacio para que con delegados de la sociedad se construya una agenda para facilitar tal intervención de los ciudadanos, en materia de vivienda.



Este fue el primer encuentro, luego de los tropiezos tras el repudio en el país por el secuestro del papá del jugador colombiano Luis Díaz por parte del Eln y quien fue liberado el pasado jueves, en La Guajira. Manuel Díaz estuvo 12 días en cautiverio.



Los asistentes propusieron la conformación de una red popular de vivienda, que se encargará de articular todas las organizaciones y movimientos que luchan por el derecho fundamental a una vivienda digna.



Otra de las conclusiones del evento con líderes y lideresas de organizaciones sociales que trabajan por el acceso a una casa en condiciones habitables y seguras para toda la población fue la creación de un observatorio que se encargará del mapeo de estas luchas, registro de experiencias y formulación de propuestas que respondan al déficit de vivienda nueva y en condiciones dignas que se ha acumulado por décadas en el territorio nacional



Los asistentes también expresaron su apoyo al proceso de paz que se adelanta entre el Gobierno Nacional y el Eln.

El senador Iván Cepeda fue uno de los participante y dijo sobre los diálogos con la guerrilla: "Nosotros hemos planteado nuestras exposiciones y otro tanto ha hecho la delegación del Eln. Nuestra aspiración es a que avancemos. En este momento hay un reclamo nacional para que se acabe el secuestro y que esta organización devuelva a las personas que tiene en su poder y que al mismo tiempo podamos avanzar en la agenda. Es la única manera. Ahora hay quienes quieren que esto se acabe, pero hay cientos de personas que quieren que avancemos. No vamos a renunciar a la paz".



Cepeda añadió: "Por supuesto, tenemos contradicciones que van a ser tratadas en la mesa, pero el proceso de participación social continúa".

Cepeda también manifestó: "Se ha ido conformando una red de participación nacional. Vinimos a discutir aquí el tema de vivienda. Tenemos una agenda con distintos puntos y uno que estamos desarrollando es el cese al fuego. Hay éxitos, pero también problemas".



El delegado del Eln Mauricio Iguarán expresó al respecto: "El Eln, desde hace 30 años, está proponiendo que todo proceso, que conduzca a una paz duradera, tiene que ser con la participación de la sociedad. Hace 30 años propusimos al país la convención nacional y este proceso tiene el mismo espíritu de participación de la sociedad".



Sobre el secuestro del padre del jugador Luis Díaz, el delegado Iguarán dijo: "El Eln se ha caracterizado por decir la verdad, asumiendo los costos políticos. Asumimos y dimos la cara de que hubo la retención del señor Manuel Díaz. Nos autocriticamos ante el país. Dimos la palabra y con los buenos oficios de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y de la Iglesia logramos liberar al señor Manuel. Lo otro es que este es un país donde hay muchos factores de violencia y todos los secuestros, como dicen algunas personas, no pueden achacarlos al Eln. Nosotros asumimos lo que hacemos, no lo que dice la gente que nosotros hacemos".



En cuanto a dejar en libertad a todos los secuestrados en manos del Eln, Iguarán señaló que no tiene información sobre este tema.



Iguarán reconoció que se han presentado altibajos en el proceso, pero sostuvo que existe el compromiso de que ninguna de las partes se levante de la mesa, de manera unilateral.

"Como conclusiones quedó una red popular de vivienda y que se va a seguir apostando al proceso de paz", dijo el delegado, quien insistió en la necesidad de que existan garantías en los diálogos.



Por su parte, Consuelo Tapias, también integrante de la delegación del Eln, dijo: "Estamos en el encuentro nacional que lucha por una vivienda digna. Es importante el espacio porque la falta de vivienda o el derecho a la vivienda es uno de los derechos estructurales. Muchas personas en las ciudades no tienen un techo digno y el mismo problema lo encontramos en la ruralidad".



