No cesa la polémica por las demoras en la construcción del nuevo puente de Juanchito, en el municipio de Candelaría (Valle del Cauca). Esta obra de infraestructura, clave para la movilidad en el sur del departamento, completa ocho años de trabajos y no se ha terminado.



La controversia ha generado, incluso, un nuevo rifirrafe entre el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán.

“¿Quién es el contratista del puente de Juanchito? es imperdonable la condición de parálisis en la que tiene a la región. Todos a impedir que vuelva a contratar con el Estado”, escribió Ospina, el 2 de septiembre pasado.



“Alcalde Ospina, a Cali y el departamento no les benefician en nada las controversias entre sus mandatarios (...) La vía Cali-Candelaria es un sueño de todos los vallecaucanos desde hace 27 años, que hoy hemos hecho realidad”, le respondió la gobernadora Roldán al Alcalde de Cali.



Roldán aseveró que según datos recientes del secretario de Infraestructura del Valle del Cauca, Frank Ramírez, la construcción del puente va en un 72 por ciento.



Ramírez sostuvo que se superaron situaciones relacionadas con temas de abastecimiento y de alza de precios y ya hay avances importantes. “En la calzada norte del lado de Candelaria con una ejecución del 100%, hemos llegado hasta el punto al que técnicamente debíamos llegar, es decir, hasta la mitad del río. En esa misma calzada del lado de Cali tenemos el carro de avance montado que nos permite continuar para que se encuentren ambos tramos en la mitad del río”, explicó el funcionario.



El Secretario de Infraestructura del Valle señaló que se están ejecutando obras que incluyen los carriles de incorporación para las personas que salgan e ingresen a Ciudad del Campo con el fin de generar un circuito que evite los cuellos de botella, mientras se avanza en el proceso de construcción del nuevo puente.



En medio de la polémica terció el representante a la Cámara por el Valle, Duvalier Sánchez, quien en su cuenta de Twitter señaló que ya van tres gobernadores y las obras del puente de Juanchito no se han terminado. Aseveró que no hay obreros suficientes, que no se han comprado todos los predios y que hay improvisación.

🚨#DENUNCIA. El Puente de Juanchito ya no solo es un símbolo de la salsa sino también de la INCOMPETENCIA de tres gobernaciones; no hay obreros suficientes, no hay avances, faltan predios por comprar, todo un monumento a la improvisación.



¡A la gente no le mientan más! pic.twitter.com/cYJ5SVkKdI — Duvalier Congresista 🏛 (@DuvalierSanchez) September 14, 2022

Crearán comité cívico

Mientras la Gobernación del Valle da un parte positivo de las obras, un grupo de comerciantes y transportadores de Juanchito y las comunidades de Florida y Pradera, en el Valle, y Miranda y Corinto, en el norte del vecino departamento del Cauca, se unieron para buscar una solución a las grandes demoras en sus desplazamientos.



"Son excesivas demoras en el paso por el puente Carlos Holguín Lloreda, situación que también afecta a los habitantes de otras localidades de Candelaria, de los municipios aledaños como Florida y Pradera, o de Miranda y Corinto en el norte del departamento del Cauca”, afirman.



Los empresarios decidieron conformar un Comité Cívico y Empresarial de Candelaria, que "trabajará de la mano de los gobiernos locales, para buscar salidas a esta problemática y a otras que también les preocupan, como el exceso de velocidad en el carreteable y algunos hechos de delincuencia, que colocan en riesgo la seguridad del sector”.

