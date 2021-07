El pre-icfes gratuito que nació del paro en Cali

El 6 de junio pasado, cuando la bióloga, graduada en la Universidad del Valle, Jessica López, propuso en su muro de Facebook una ‘donatón’ de tutorías con el fin de preparar a estudiantes de estratos 1 y 2 de Cali para las pruebas Saber 11 del Icfes, no imaginó lo que iba a suceder después.



Jessica hizo esa petición porque en uno de los bloqueos del paro, ubicado cerca de su casa, escuchó que los padres de escasos recursos económicos no les pueden pagar a sus hijos los pre-icfes para que estos tengan la opción de ingresar a la educación superior.

El pedido de Jessica se viralizó y profesores -la mayoría de Univalle, y algunos de ellos residentes en otros países- se ofrecieron a dar clases y muchas personas levantaron la mano para colaborar.



Una de las primeras personas que apoyó a Jessica fue la también bióloga de Univalle, Indira Arroyo, quien ahora hace parte del consejo de organización del Pre-Icfes Pa’l Barrio, nombre que le dieron a esta iniciativa que busca reducir las brechas educativas que existen en el país.



Los profesionales y docentes de las diferentes áreas que apoyan este proyecto donan su tiempo y su conocimiento. Las clases dependen del horario de los tutores y el equipo de este pre-icfes organiza los horarios.



Debido a la acogida de la iniciativa, debieron quitar el ‘post’ y crear un formulario para se inscribieran estudiantes y tutores. Fue tanta la demanda que debieron cerrar las inscripciones para estudiantes cuando alcanzaron las 14.000. En cuanto a tutores se inscribieron 1.700, pero la convocatoria ha permanecido abierta.



Las características esenciales de esta iniciativa de la sociedad civil son su gratuidad y que es masiva. Esto la hace única en el país.



“Al principio estábamos preocupados porque creímos que no iba a haber estudiantes. Pero a los dos días de que el ‘post’ comenzó a compartirse ya teníamos 10.000 estudiantes inscritos de todo el país”, rememoró Jessica.



Indira aclaró que debido a que no han podido localizar a todos los 14.000 estudiantes que se inscribieron, volvieron a abrir las postulaciones a los interesados en este pre-icfes. Además subrayó que esta es una iniciativa civil, sin interés político o de lucro, que ya ha contado con el apoyo de empresas privadas y está abierta a recibir más respaldos.



Las creadores de esta iniciativa consideran que no son competencia para las instituciones que ofrecen los pre-icfes en el país ya que le apuntan a beneficiar a jóvenes de estratos 1 y 2, aunque a este se pueden inscribir estudiantes de cualquier nivel social.



El equipo de Pre-cifes Pa’l Barrio busca el apoyo de ‘influencers’ que promuevan la iniciativa y los jóvenes la conozcan.

