Dejan libre a barrista que fue detenido por crimen de bebé en Cali

El pasado miércoles 3 de marzo en un operativo de la Policía y la Fiscalía fue detenido Camilo Gaitán como supuesto responsable de haber disparado durante un lío de presuntos hinchas de fútbol. En ese incidente una bala causó la muerte de una niña, de un año.



Los allegados de Gaitán sostiene que él no estaba en el sitio de los hechos.



Fue en la noche del sábado 27 de febrero cuando se presentó una balacera en un espacio público, en los barrios Julio Rincón y 12 de Octubre, comuna 12, oriente de la capital del Valle del Cauca.



A la misma hora una niña, de un año, estaba jugando en un tobogán acompañado por familiares. Un impacto hirió en la cabeza a la menor que fue llevada a un hospital y luego a una clínica, donde murió..



Un hincha del América resultó herido en ese caso. Una versión dice que barristas de un equipo pintaban un mural cuando les dispararon los del otro.

Un operativo de la Fiscalía, con apoyo de la Policía, llegó a una vivienda del barrio La Fortaleza y le dio captura a Camilo Gaitán en una casa del barrio La Fortaleza, en la comuna 11.



En la noche del jueves 4 de marzo, una jueza aceptó la legalidad del procedimiento de captura, pero el viernes 5 de marzo no acogió la imputación de cargos por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y concurso por fabricación y tráfico de armas de fuego.



Durante la audiencia se habló de la imputación de homicidio agravado que no se daría porque la niña fue alcanzada presuntamente por una bala perdida.



La jueza requirió sobre la necesidad de un orden en los elementos de prueba para una valoración del aseguramiento por un incidente en el que se habrían presentado varios disparos. La Fiscalía acudió a la apelación.



María Fernanda Gaitán, hermana de Camilo Gaitán, dijo que esperaban que se diera libertad porque él no intervino en los hechos, sino que estaba con su novia en una diligencia.



Aseguró que fue detenido en otra casa porque toda la familia debió irse de su barrio por los riesgos.

Legión Radical Verdiblanca defiende a hincha. Foto: Archivo particular

Legión Radical Verdiblanca sostiene que su integrante no es responsable y cita un presunto lío de 'fronteras invisibles'. De la captura dicen que "es uno de los tantos falsos positivos de las autoridades colombianas que quieren dar ante la presión de la comunidad y por señalamientos mal intencionados por parte de integrantes del equipo contrario, esto genera presión por capturar a los responsables de la muerte".

