La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la falta de atención en salud de las 1.013 mujeres que permanecen recluidas en el Centro Penitenciario de Media y Alta Seguridad de Jamundí.



Durante cuatro días, una delegación de Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género y de Política Criminal y Penitenciaria y la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas realizaron jornadas de verificación.



Encontraron que las mujeres no están siendo atendidas según sus necesidades. Algunas de ellas no han recibido atención médica, controles o exámenes. Además, denunciaron que en ciertos casos no han asistido a procedimientos quirúrgicos porque no hay suficientes dragoneantes para acompañarlas.



“Evidenciamos insuficiencia de medicamentos para los tratamientos de pacientes crónicas, no se realizan valoraciones médicas en proporción necesaria para el número de internas del Centro Penitenciario”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.



Además, en la cárcel hay poco abastecimiento de agua. El servicio solo llega una vez al día y las reclusas aseguraron que el líquido es turbio. Según las denuncias, los sanitarios se encuentran en mal estado, lo que ha generado malos olores y un inadecuado vertimiento de desechos orgánicos.



“Es evidente que en el Centro Penitenciario de Media y Alta Seguridad de Jamundí existe una grave vulneración de los derechos, por eso reitero mi llamado a las autoridades locales y a las autoridades penitenciarias y carcelarias a tomar las medidas necesarias para brindar condiciones de dignidad a esta población privada de la libertad”, agregó el Defensor del Pueblo.



Durante los cuatro días en los que estuvo la Defensoría, se atendieron a 486 mujeres en temas de medicina general, odontología, muestras de laboratorio y entrega de medicamentos. En total, 540 reclusas recibieron atención psicosocial.

