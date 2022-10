Mientras en Cali hay tensión por el más reciente operativo de desalojo en el corregimiento Navarro, donde había unos mil cambuches de familias que piden una vivienda digna y que no tendrían recursos económicos para acceder a alguna en la ciudad, la Procuraduría se pronunció sobre aquel patrullero de Policía que hace dos años lloró y se negó a cumplir la orden de retiro en una acción similar.



Pero aquella vez, eran familias, algunas indígenas asentadas en inmediaciones del sector La Viga, en el corregimiento de Pance, también en el sur caleño. Ellos y otros ciudadanos lo llamaron héroe y un ejemplo.

Es el patrullero Ángel Zúñiga, quien en un video de la época y que se hizo viral dijo con lágrimas, en ese entonces: "Me están dando una orden para desalojar a estas personas en medio de la cuarentena. Es injusto lo que están haciendo".



El policía había sido apartado de sus funciones por un tiempo y luego regresó a la Fuerza Pública, mientras se adelantaban las respectivas investigaciones sobre su decisión, investigaciones de carácter disciplinario.



Es ahí donde interviene la Procuraduría Provincial de Cali para determinar justamente eso, si el patrullero actuó bien o fue todo lo contrario al desobedecer órdenes de sus superiores, en cuanto a que la Policía apoyó un desalojo de un predio con funcionarios de la alcaldía de Cali, en ese momento.



De acuerdo con la decisión del Ministerio Público, publicada por Cuestión Pública en su cuenta de Twítter, "el patrullero no estaba obligado a cumplirla, en razón a que la desobediencia del subalterno frente a ese tipo de órdenes particulares encuentra justificación en la necesidad de mantener el ordenamiento constitucional".



Por ello, el caso, en este despacho quedó archivado.



También se lee: "En caso contrario sería imposible exonerar de toda responsabilidad al Patrullero Zúñiga al cumplir dicha orden, bajo el pretexto de actuar por el mandato del superior, violando los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución”, dicen en la Procuraduría.



Por tal motivo, la Procuraduria declaró la terminación del proceso disciplinario del patrullero, adscrito al grupo de Reacción del Distrito No. 6 de la Policía Metropolitana de Cali.



El patrullero sostiene que lo hizo, pero no por rebeldía a la institución, sino porque no podía permitir que estas personas, en medio de la crisis del país por causa del coronavirus, quedaran a la intemperie.



"Yo quiero mucho mi uniforme, ayudar a la comunidad, he participado en varios desalojos, solamente que este ocurre en medio de esta medida sanitaria y, como ven, todo el mundo debe estar en sus casas, proteger a sus hijos, a los ancianos, a mujeres embarazadas”, le dijo Ángel a EL TIEMPO, en esa época.



Zúñiga, oriundo de Totoró (Cauca), estuvo bajo un proceso de investigación y siempre afirmó que no quería salir de la Policía, insistiendo en que pedía su apoyo.



Ángel estudió en la Escuela Urbana Mixta La Inmaculada y su bachillerato en la Institución Educativa Francisco José de Caldas.



Su familia pidió al Gobierno y a la Policía Nacional, en ese entonces, no tomar represalias en su contra. A ese llamado se sumaron organizaciones defensoras de derechos humanos.



