Revive debate sobre mover la Base Aérea en Cali: alcalde dice que cuesta $ 1,3 billones

No es la primera vez que hay un debate en Cali sobre la reubicación de la Base Aérea. El tema volvió, debido al accidente de la avioneta de la FAC, por el cual murieron el piloto de instrucción y un cadete. La Base está en zona entre el centro y el nororiente de Cali y quedó allí debido a la expansión que en décadas ha tenido la ciudad.



A lo largo de los últimos 10 años surgió la propuesta, inclusive, de una pista aérea para uso de la Base, en cercanías del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Pero no prosperó.

Ahora bien, concejales dicen que se está desaprovechando un gigantesco terreno para construir vivienda.



El concejal Fernando Tamayo considera que la base debería ser reubicada para aprovechar el terreno donde opera con la Escuela Militar de Aviación para la construcción de vivienda, debido a que en Cali no hay lotes disponibles. Es por ello que la ciudad se ha extendido hacia el área metropolitana, hacia el norte, donde está el municipio de Yumbo, y al sur, donde está Jamundí.

Avioneta se estrelló en Cali esta semana. El piloto de instrucción de la FAC y un cadete murieron por el accidente. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

El concejal Roberto Rodríguez también considera que la ciudadanía valora la Base Aérea y respeta a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), pero tiene miedo de que ocurran accidentes, como el que sucedió el pasado 3 de octubre, cuando la avioneta Lancair – CIAC - T90 Calima con matrícula FAC 2448 se precipitó a tierra. Cayó a una velocidad de 89 pies por hora.

Si en algún momento se traslada la base aérea debemos de tener, por lo menos, $ 1,3 billones (...) y ese lote, no cabe ninguna duda, de acuerdo con el POT, debe ser un gran ecoparque FACEBOOK

En esta cuestión, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, opinó que este no es el momento para un debate sobre la reubicación de la Base, después del fatal accidente de la avioneta de la Fuerza Aérea en un parque del barrio Jorge Isaacs, a las 7:15 a. m. de ese 3 de octubre.



"Si en algún momento se traslada la base aérea debemos de tener, por lo menos, $1,3 billones para poder instalarla en un lugar cercano y ese lote, no cabe ninguna duda, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), debe ser un gran ecoparque de tal manera que ahí no podrán ser construidas edificaciones", dijo Ospina.



El alcalde de Cali coincidió en este aspecto con la alcaldía de Rodrigo Guerrero (2012 - 2015), cuya administración también estuvo en debate con la Fuerza Aérea porque el Plan de Ordenamiento Territorial de la época hablaba de tener allí un gran pulmón verde, pensando en los beneficios en medioambiente para la ciudad.



Hace cuatro años, el debate estuvo, de nuevo, en la mesa y en esa vez se debía por las construcciones y las alturas de edificaciones cerca de la Base, no mayor de 20 pisos.



Y es que levantar una construcción en inmediaciones de esta área, la FAC debe dar su guiño ante los riesgos para los aviones al momento de tomar vuelo.



Fue una polémica en 2019, debido a que se construían dos edificios de apartamentos en el proyecto de renovación urbana Ciudad Paraíso que hoy siguen avanzando con un centro comercial en el barrio El Calvario, en el centro de Cali. En la actualidad, ambos edificios son de 20 pisos cada uno.



Además, como lo señalan en el actual Concejo, de contar con el terreno de la Base se podría construir unas 12.000 viviendas.



Hubo congresistas vallecaucanos que en una reunión del bloque parlamentario regional de 2019 que habían enfatizado en que la base no podía estar en el corazón de la ciudad por seguridad y condiciones humanitarias.



Mientras la alcaldía de Maurice Armitage, la gobernación del Valle, la Cámara de Comercio de Cali y la Cámara de la Construcción del Valle del Cauca (Camacol) informaban hace cuatro años la preocupación por proyectos de urbanización, incluyendo el proyecto Ciudad Paraíso, en la base respondían que había desinformación al respecto y que habría "intereses particulares" por encima de "casi 8 millones de personas", a quienes, según la FAC, la base protege en Valle, Cauca y Nariño contra los grupos organizados armados.

Lugar del accidente de la avioneta en Cali Foto: Santiago Saldarriaga / El Tiempo

Capitán Hanner David Sánchez Mora, fallecido en accidente aéreo en Cali. Foto: FAC

En el siniestro de la avioneta de la FAC, el pasado 3 de octubre, murieron el piloto de instrucción, capitán Hánner Sánchez Mora, y el cadete Juan David Díaz Solano.

Juan David Díaz Solano fue la segunda víctima fatal del accidente. Foto: Archivo particular

