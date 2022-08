El Valle del Cauca cuenta con la matriz energética más diversificada (limpia) frente a los principales generadores de Colombia.

Así mismo, este departamento es pionero en energía solar en el territorio nacional, al punto de que en 2017 se inauguró la primera granja solar fotovoltaica en el municipio de Yumbo.



Ya en 2021 operaban tres granjas solares en la región. Son Carmelo, La Paila y Celsia Solar Yumbo, las cuales generaron 20,2 gigavatio-hora o GWh, convirtiendo al departamento en el tercer generador de Colombia, a partir de energía solar.



Además, el Valle cuenta con el Clúster de Energía Inteligente, conformado por 535 empresas con ventas en el último año de unos 11,7 billones de pesos.



Dentro de ese panorama se incluye que en 2021, el 13,1 % de la energía eléctrica en el departamento se produjo, gracias a actividades de cogeneración, a partir de biomasas y cerca del 1 % provino de la energía solar.



Además, con el 2 % del territorio nacional, el Valle del Cauca aporta el 35% de la producción agrícola del país, contribuye con el 24 % de las exportaciones agroindustriales de Colombia y, junto con el departamento del Cauca, se constituye en la segunda región líder en producción de proteína blanca y alimentos procesados de Colombia.



Esto representa grandes oportunidades para el aprovechamiento de biomasa (residuos y desechos de origen biológico procedente de actividades agrícolas) e impulso de iniciativas de economía circular.



Con estas palabras, el presidente de la Cámara de Comercio de Cali (CCC), Luis Fernando Pérez, dio inicio a la tercera edición de 'BION 2022 Congreso Nacional de Energía Inteligente', el cual, empezó este miércoles 31 de agosto y finalizará este jueves primero de septiembre. Se realiza en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, sobre la vía entre Cali y Yumbo.



Empresas expertas y aliados, como Siemens, Celsia, Gases de Occidente, Smurfit Kappa, la Universidad Icesi, Incubadora Santander y entidades como el Tecnológico de Monterrey, AveBiom, IRENA entre otras, fueron las invitadas a liderar este espacio.



Además, el presidente de la Cámara de Comercio de la capital vallecaucana resaltó como aliado al director del diario Portafolio, de EL TIEMPO Casa Editorial, Francisco Miranda.

"Queremos dar un agradecimiento muy especial a Francisco Miranda, del diario Portafolio, que se ha querido vincular, a través de unos de los páneles en el día de hoy y en apoyo constante de mantener al Valle del Cauca en la agenda nacional, en los temas que esperamos seguir trabajando y que esperamos seguir picando en punta".

El congreso fue organizado por la Cámara de Comercio de Cali y las empresas que lideran la Iniciativa Cluster de Energía Inteligente de Cali y Valle del Cauca con respaldo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación y la participación de compañías de diferentes industrias relacionadas con la cadena de valor de la energía y la movilidad sostenible.



Este es un laboratorio de energías renovables no convencionales, dirigido a empresas del sector energético y gas, productoras agroindustriales de biomasa, maquinaria agrícola, equipos eléctricos, logística, transporte, universidades, centros de investigación, sector financiero e inversionistas del país con el Valle, como un departamento clave en la transformación y en la transición energética, sobre todo, mediante fuentes no convencionales.



Por ello, delegados de las principales empresas líderes en energía renovable hablan de tendencias, desafíos y novedades en dicha transición.



Así mismo se propician espacios para conexiones, ruedas de negocios, alianzas y

exposiciones de nuevas tecnologías en esta industria.



"Es necesario transformar las empresas. El Valle del Cauca se convierte en el epicentro de este debate. Se convierte en el lugar donde podemos tener y analizar el futuro de la transición energética que ya arrancó", añadió el presidente de la Cámara de Comercio de Cali.



También sostuvo: "Es un debate que el nuevo gobierno nos trae en este momento, pero que ya todos nosotros venimos trabajando en esta situación y que va a ser fundamental tener esos nuevos aliados".



Todo esto, aseguró, está enfocado en la sostenibilidad hacia la generación de energía renovable "como una necesidad cada vez más imperante. Por lo tanto, es necesario transformar las estructuras energéticas tradicionales hacia procesos mucho más sostenibles y modernos y asequibles para todos".



El presidente de la CCC de Cali dijo también: "Por eso, necesitamos continuar con la transición energética, tanto a corto como a mediano plazo para garantizar el acceso necesario a los servicios energéticos. El Gobierno Nacional busca aumentar la capacidad instalada de generación eléctrica de 16.400 megavatios a 19.159 en este año. En cuanto a las fuentes no convencionales de energía tenemos en Colombia, el gran reto de poder aumentar su capacidad de generación por energías limpias a 2030, a 1.500 megavatios, viniendo de tan solo 22, en 2018".



Explicó, a su vez, que ya en el Valle del Cauca se ha logrado logrado la cobertura eléctrica en cerca del 99,3 por ciento, "enfrentando el nuevo reto de alentar la generación de esta energía, a partir de fuentes no convencionales, dado que en el escenario del valle geográfico del río Cauca se concentran distintas actividades agroindustriales y pecuarias. Ellas han incentivado la instalación de grandes plantas industriales en la región y nos generan unas inmensas oportunidades para el aprovechamiento de biomasa y el impulso de la economía circular".



Según Pérez, se ha conformado un gran equipo al referirse al cluster con las empresas de la energía inteligente.



"Es gracias a ustedes, a todas las empresas que están aquí que el Valle se convierte en el epicentro de este debate, se convierte en el lugar para analizar".



Agregó que este es un debate que ya arrancó, un debate que el nuevo gobierno de Gustavo Petro plantea, pero ya venía siendo evaluado por los gremios desde tiempo atrás.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Luis Fernando Pérez. Foto: Cortesía de la Cámara de Comercio de Cali

El secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del Valle del Cauca, Pedro Andrés Bravo, dijo: "El Valle del Cauca es pionero en tema de energía fotovoltaica. Tenemos grandes empresas que han hecho sus granjas, como lo es Celsia, y queremos mostrarles a Colombia y al mundo este potencial".

“El Valle del Cauca ha dado ejemplo en generación de energía limpia y contamos con la

iniciativa del Cluster de Energía Inteligente que dinamiza el sector”, manifestó el líder de Energía y Hogares de la empresa Celsia, del grupo Argos, David Gaviria.



El directivo resaltó la topografía plana de la región, la poca salinidad en la atmósfera para el mantenimiento de los equipos y el capital humano calificado para seguir desarrollando más procesos de energías saludables.

Masiva asistencia al encuentro. Foto: Cortesía de la Cámara de Comercio de Cali

“Las nuevas energías son un complemento a una matriz de energía envidiable que tenemos ya de generación hidráulica y térmica en el Valle. Se reducirá el estrés del sistema actual para tener ya una energía más confiable y limpia, que además aporta a la descarbonización”, afirmó Gaviria, quien dimensionó los alcances de las nuevas energías con la capacidad instalada de 110 megavatios de operación actual en Celsia y 330 mV en construcción, que equivale al suministro de energía para 200.000 hogares.



“El 55 % de esta generación se produce en el Valle del Cauca”, aseveró.



“Este departamento cuenta con condiciones especiales para el desarrollo de este tipo de energías”, dijo, por su parte, el gerente comercial de Gases de Occidente, Juan Martín Castro.



Destacó el desarrollo del tejido empresarial agroindustrial, la cercanía con el

puerto de Buenaventura, la potencialidad en biomasa, la red vial y las condiciones de radiación solar como factores importantes en el desarrollo de nuevas tecnologías para la evolución en la transición energética.



El director de Portafolio dijo: "El panorama que describió el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, luego de siete de años de la iniciativa del Clúster de Energía Inteligente y de la tercera edición del Congreso BION de Energía Inteligente muestra un inmenso potencial, y una ubicación del Valle del Cauca, del norte del Cauca, del departamento de Risaralda, en alianza con sus sectores agroindustriales, una ubicación privilegiada para poder despegar y contribuir mucho más en el abanico de energías renovables".



Opinó que los colombianos han venido identificando dichas fuentes energéticas con avances en regiones del país. "El Valle del Cauca demuestra y que el esfuerzo de la Cámara de Comercio de Cali ratifica es que existe un amplio espacio para desarrollar la generación de energía renovable basado en biomasa y conectada con todos los esfuerzos de producción agroindustrial por las cuales el Valle del Cauca y esta región del país se caracteriza. Hay un impulso que se debe continuar", explicó.



El director de Portafolio recalcó la importancia de que en la agenda de transición energética nacional se debería incluir la experiencia del Valle en un capítulo propio, en el que se destaquen las alianzas de tipo público y privado que se vienen implementando, y además de que el departamento ostenta la matriz energética más diversificada de Colombia.



Durante el primer día del encuentro estuvo la científica vallecaucana Ana María Zetty, investigadora posdoctoral en Ingeniería de Bioprocesos y con doctorado en Bioenergía de la Universidad de Campinas, en Brasil. Ella señaló la importancia de las energías renovables. Ha investigado sobre biocombustibles y biopolímeros. Trabaja en Bélgica.



Participó con la ponencia 'Soluciones de base biológica para una economía sostenible y baja en carbono: el caso del n-butanol'. Dijo que su interés fue mostrar la amplia plataforma que tiene el país y el Valle del Cauca con sus cultivos de caña de azúcar, especialmente, para alcanzar una bioeconomía sostenible y de bajo impacto ambiental, y así, progresar como sociedad.



Todos ellos coincidieron en que el potencial regional es el que motivó el nacimiento de este congreso.



Los asistentes al evento encontraron tres zonas de interacción.



Además, por primera vez el evento cuenta con una rueda de negocios, en la que representantes de las empresas del clúster de Energía Inteligente se reunirán con empresas de todas las industrias, interesadas en encontrar desarrollos y soluciones energéticas para sus procesos productivos.

“Buscamos que quienes ven el tema de transición energética como espectadores se vuelvan actores de este proceso, esta es una forma de mostrar las tendencias que se están dando en el país para que se revisen y vean en el clúster un espacio en el que pueden encontrar soluciones y apoyo con empresas que ya están agregando capacidades”, puntualizó el gerente de Bionegocios del ingenio Mayagüez, John Enrique Vargas.

El encuentro se realiza en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Foto: Cortesía de la Cámara de Comercio de Cali

En el congreso existe la 'Zona de conocimiento,' con conferencistas de alto nivel que compartirán información sobre diversas temáticas relevantes para el desarrollo del sector de la energía y la movilidad sostenible; mercado, regulación, tecnologías, entre otros.



Hay otra que es la de Negocios, donde los asistentes conocen las novedades y los desafíos de los últimos desarrollos empresariales para la generación de nuevos desarrollos o alianzas estratégicas.



La Agencia de Cooperación Alemana GIZ tiene a su cargo una ponencia sobre esta temática, que ya cuenta con una hoja de ruta en Colombia.



Expertos del Tecnológico de Monterrey, a su turno, resaltaron las nuevas tecnologías de movilidad eléctrica y a base de etanol.



“Quisimos tener una agenda muy heterogénea que tiene conectores desde biomasa hasta tecnologías en agentes de la cadena para que los asistentes tengan una oferta amplia que conecte con sus necesidades. Todas las ponencias se relacionan directamente con las temáticas de los Cluster Talks que venimos desarrollando para las empresas de la industria", dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Cali.



La finalidad de este congreso también ha sido la de contribuir a que otras regiones avancen en esta transición y en desarrollos de energías limpias.



