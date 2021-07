Debate porque madrugaron a despintar mural contra Esmad

En redes sociales y medios de comunicación se vive la controversia por el uso de los espacios públicos en la capital del Valle del Cauca. En la madrugada del domingo se volvieron a sentir voces a favor y en contra ante la despintada de murales en al menos tres sitios urbanos.



Mientras tanto, comerciantes y residentes en el sector de La Luna, en referencia a un hotel tradicional, empezaron el rescate de paredes y bienes.



Hacia las 6:00 de la mañana varias personas, vestidas de camiseta blanca y bluyín, la mayoría hombres y algunas mujeres, llegaron a la calle Quinta con carrera 12 y empezaron a despintar uno de los murales.



Usaban puntura de color gris basalto, como se recomendaba en una cita a través de redes. En el llamado se anuncia que borrarían “los mensajes de odio” y algunos comentarios vinculaban esa acción a un hombre que apareció disparando el pasado 28 de mayo en una protesta en el sector de Ciudad Jardín, sur de Cali.



En otros mensajes se asegura que la convocatoria no tenía nada que ver con esa persona y que el objetivo era invitar a "menos mensajes incendiarios".



Alfredo Mondragón, quien es trabajador del Sena y ha sido candidato por el Polo, llegó a grabar un video en el que se aprecia al grupo que está borrando el mural de 'Esmad violador'.

Alfredo Mondragón dice que borran el mural contra 'Esmad violador' con el color gris del plomo. Foto: Captura de pantalla

En su relato, que circuló en directo, a través de redes sociales, indica que ese mensaje se refiere a dos niñas que fueron objeto de abusos por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía. Una de ellas es una estudiante que se quitó la vida tras ser retenida por uniformados en Popayán el jueves 13 de mayo. En las horas siguientes se produjeron disturbios en la capital del Cauca. La Fiscalía dice que no hubo abusos.



Mondragón considera que la mayoría de los que se encargan de borrar el mensaje son personas a las que les pagan y necesitan ese dinero. Luego les pregunta si son auxiliares de Policía.



De acuerdo con Mondragón, están usando el gris porque no tiene creatividad ni colores en sus propuestas.



Asegura que quienes despintan ese color lo deben estar asociando al gris plomo. Dijo que quienes quieren una ciudad inclusiva volverán a una 'pintatón' porque no se pueden borrar las denuncias ni la memoria.

Una polémica urbana

Desde la semana pasada, Cali entró en un debate sobre el uso de espacios públicos, algunos de ellos que han estado abandonados. el viernes 2 de julio el puente de la Autopista Sur con 26 fue pintado por la barra del América ‘Barón Rojo’ con símbolos y colores del equipo. En la tarde fue bautizado ese sitio como ‘Villa Diablo’.



Ante esta situación, el director de Planeación Distrital, Roy Alejandro Barreras, dijo que se abrió una mesa de dialogo con la mesa de mujeres de las comunas 9 y 10 y líderes de barras del América.



El funcionario dijo que se tiene en cuenta “reconocer a los muchachos de la barra como actores del territorio, teniendo como base que estos desde hace más de 24 años siempre se reúnen en la cancha de este sector y quieren liderar un proceso social y a su vez aportar sus proyectos a la comunidad”.



El concejal Fernando Tamayo critica que "ese cruce quedó sin semaforización y la barra del Barón Rojo se tomó este lugar y son los que gobiernan esta zona. Paran los carros y le piden cuota para que puedan transitar. Si la gente se niega a pagar, no los dejan pasar”.



El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Javier Soler, pidió a la ciudadanía tener más tranquilidad, que “vamos a hacer desde Espacio Público, desde los programas de Graficalia, desde los programas de aseo y mantenimiento de las áreas, estamos jugados con una maquinaria y cuadrillas que tenemos para eso”.



“Ahora estamos en una fase dos de cumplir en las mesas lo acordado, de generar los recursos para que eso se pueda cumplir, y eso obedece a un planeamiento de ocupar áreas con la Policía Nacional”, dijo.

