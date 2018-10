Debate por sobretasas de Bomberos y energía sigue prendido en Cali

No cesa el debate para que la Policía y otros organismos de la Fuerza Pública cuenten con recursos, con el fin de combatir la delincuencia y la criminalidad en Cali.

No solo por la sobretasa para el Cuerpo de Bomberos de la capital vallecaucana y que les significa recibir 9.000 millones de pesos al año, pues el alcalde de la ciudad, Maurice Armitage, ha venido analizando con la Secretaría de Seguridad y Justicia el caso de esta sobretasa, lo que generó diferencias con el comandante de los Bomberos, capitán Roberto Duque, que teme que el municipio le quite al organismo de socorro hasta el 50 por ciento de los dineros.



Es por eso que el Alcalde señaló: “Tengan la plena seguridad que no vamos a arriesgar la capacidad operativa de los Bomberos. Sus recursos para funcionar seguirán garantizados como ha sido hasta ahora”, recordando que hoy martes, el mandatario se reunirá con el comandante de los Bomberos Voluntarios de Cali.

Los homicidios siguen siendo un desafío, aunque hay reducción de casos, pero en cuanto a otros delitos, las denuncias van en aumento y la percepción, por ejemplo, del incremento de los robos a personas, al comercio y en residencias se disparó este año.

Sobre los asesinatos, el Instituto Nacional de Medicina Legal informó que entre enero y junio de este año hubo 680 casos frente a 596, de Bogotá; 374, de Medellín; 193, de Barranquilla; 125 homicidios, en Cartagena; y 105, en Cúcuta.



La Secretaría de Seguridad del municipio había informado, además, que se estudian fuentes de financiación como sobretasas a la seguridad que permite la ley 1421.



El exalcalde de la ciudad Ricardo Cobo opinó que “hay que ser creativos y no afectar a los Bomberos”, que deben tener recursos para seguir prestando un buen servicio como lo han venido haciendo.



Además de la controversia por la sobretasa para los Bomberos, también existen diferencias con la Gobernación, pero en ese caso, por la sobretasa a la energía en la región, proyecto del departamento que fue aprobado por la Asamblea del Valle para fortalecer la seguridad en el Valle del Cauca.



Con el cobro de esta tasa especial, que se realizará solo en estratos 4, 5 y 6, de acuerdo con el consumo de energía de hogares y empresas, se espera dotar de herramientas técnicas a las autoridades en la lucha contra la criminalidad en el Valle del Cauca.

El alcalde Armitage se mantiene en desacuerdo, al igual que el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez.



“La tasa de la seguridad, no significa otra cosa que poder tener recursos para invertir en la seguridad de todos los vallecaucanos”, dijo la secretaria general del departamento, Norma Hurtado.



Los veedores ciudadanos Luz Betty Jiménez y Pablo Borrero, consideran que este cobro "constituye una nueva imposición que linda con el abuso del Derecho de parte de unas autoridades que pretenden trasladarles a los usuarios el costo de un servicio que la Nación debe cubrir por mandato constitucional con los recursos del presupuesto".



Para el exalcalde Cobo, la situación de seguridad en la ciudad está crítica.

Más homicidios por delincuencia que por convivencia, según Observatorio

En Cali muere más gente asesinada por la delincuencia que por los mismos problemas de convivencia.



Eso refleja un informe del Observatorio Social de la Alcaldía con información de las autoridades al señalar que en solo el primer semestre de este año hubo 391 asesinatos por delincuencia y 174 por convivencia.



En esos conflictos por delincuencia están los homicidios por venganzas, originados por balaceras, como las que hubo en los últimos dos días, en el oriente de Cali.



Un hombre de 40 años en el barrio El Retiro, de Aguablanca, fue asesinado en la calle cuando departía con otras personas en una fiesta. Según la Policía, habría sido por una venganza o retaliación porque la víctima habría estado relacionado con el asesinato del progenitor de quien disparó.



El domingo pasado, en el asentamiento La Florida, de la comuna 13, en el distrito de Aguablanca fue asesinado un joven, de 23 años, identificado como Fabián Andrés Angulo.



Ese día en Mojica, también en Aguablanca, pero en la comuna 15, hubo otro homicidio y aparece caracterizado dentro venganzas con antecedentes. La víctima en ese caso fue Deiby Reina Aragón, de 27 años. De acuerdo con la Policía, un hombre con el alias ‘El calvo’ lo hirió de gravedad con un arma cortopunzante causándole la muerte. El hecho se registró en la calle 84 con carrera 28E5.



En la avenida Simón Bolívar con carrera 32, en La Gran Colombia, hallaron el cuerpo de un hombre en una maleta. Tenía entre 40 y 45 años.



Pero los datos totales de los asesinatos por delincuencia aumentaron en este primer semestre de 2018 frente al mismo período del año pasado. El informe del Observatorio Social indica un incremento del 7 por ciento, pues entre enero y junio de 2017 hubo 364 homicidios por delincuencia y en este primer semestre 391.



Sin embargo, la Alcaldía reiteró que los homicidios siguen en descenso y una muestra de ello fue septiembre pasado, que tuvo 71 crímenes, siendo el mes de septiembre con menos asesinatos en los últimos 25 años.



