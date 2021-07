Sigue debate por espacio público: artistas, unidos para pintar murales

La suerte del espacio público, entre paredes, parques o bajo puentes en Cali, quedó en entredicho en el paro.



Es así que Jóvenes de diferentes sectores y artistas coinciden en la importancia del derecho de la libertad de expresión y en preservar la memoria, de manera pacífica y sin polarizar más la ciudad.

Es por ello que salieron este sábado 10 de julio a la calle Quinta, señalando su deseo de darles color a muros, en inmediaciones del céntrico Túnel Mundialista.



Esta actividad es el Festival 'Pintando memoria', de acuerdo con sus promotores, que se presenta como espacio reflexivo y constructivo de quienes buscan darles vida a nuevos murales en la calle Quinta entre carreras 1 y 4.



(Lea también: Capturaron a una mujer por la muerte violenta de su bebé)



Grupos artísticos y personas del común participaron en la convocatoria que recordó la iniciativa de 2016, gracias a la Bienal de Muralismo, que fue encabezada por Carolina Jaramillo. En ese entonces, llegaron colores y mensajes a muchos muros de la ciudad.



María Antonia Otoya, de uno de los colectivos que lidera 'Pintando memoria', explicó que "se busca desde el arte urbano “reconocer la memoria de todos los hechos que han ocurrido, no solamente durante el paro, también de todos los que han pasado en el país”.



Anotó: “Tenemos una reunión próxima con algunas personas que estuvieron en la borrada de los murales para entablar un diálogo y que entiendan que nosotros no buscamos agredir. Lo que hacemos es expresar no solo nuestro sentir personal, sino el de muchísimas personas”.



Estos artistas señalaron que rechazan que otro grupo de ciudadanos, vestidos de camiseta blanca, unos con letreros de ‘Yo soy vida’ y otros de ‘no al comunismo’, se hubiera dedicado a borrar con pintura gris, antiguos murales de la calle Quinta, el pasado fin de semana.



(Lea también: En Cali piden que aseguradoras rectifiquen por revocatoria de pólizas)



A la convocatoria de aquellos muros grises llegaron la senadora María Fernanda Cabal y el representante Christian Garcés, ambos del Centro Democrático. Los organizadores de pintar los muros de gris dijeron que allí había ‘mensajes agresivos’.



Sin embargo, el concejal de alianza Verde Terry Hurtado aseguró que borraron en el anterior fin de semana borraron los murales hechos por los niños asesinados en Llano Verde, el año pasado, en repudio a esa masacre, y el elaborado por artistas contra abusos sexuales.



Todo este debate por mensajes en el espacio público se desató, cuando la Fundación Barón Rojo pintó el puente de la Autopista Sur con calle 26.



El concejal Fernando Tamayo dijo sobre el puente de la Autopista: “No podemos seguir como si Cali fuera territorio sin Dios y sin ley donde se toma control de parte de ciudad, se hace peaje e inauguración”.



(Además: Medida contra menor implicado en homicidio de deportista en Cali)



“Es una recuperación de espacio, porque no solo es pintar, sino cuidar y tener un gimnasio al aire libre en el sector”, dijo Andrés Barrios, vocero de la Fundación Barón Rojo.



Algunos analistas señalaron que el acto de borrar puede tomarse como una acción que genera más violencia.



Ante la situación, el director de Planeación de Cali, Roy Alejandro Barreras, planteó procesos de concertación e inclusión para la comunidad ante estas manifestaciones en el espacio público.



CALI