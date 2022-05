La posibilidad de comprar cinco electrificadoras de energía que el Gobierno Nacional pondrá a la venta está en la agenda de Empresas Municipales de Cali (Emcali), con el argumento de dar sus primeros pasos para convertirse en un grupo empresarial.



El tema tiene su calentura porque estamentos sindicales y políticos piden revisar el alcance de ese negocio.



El proyecto es adquirir las acciones mayoritarias que tiene el Gobierno Nacional en las centrales eléctricas de Nariño, Caquetá, Cauca, Meta y Huila.



Por el momento, la Nación se encuentra en un proceso de valoración de estos activos y contrató a una banca de inversión para tal fin.

El gerente general de Emcali, Juan Diego Flórez, considera que "es una buena oportunidad para aumentar los ingresos de la entidad, elevar su área de influencia por fuera de Cali y darle más fortaleza empresarial".



Antes de hacer una oferta de compra a la Nación, vía convenio interadministrativo, la empresa caleña está buscando un socio estratégico que le ayude a financiar casi la mitad (49 por ciento) del nuevo negocio.



Lo que dicen Sindicatos

En carta abierta a la ciudadanía, al Concejo de Cali y a los congresistas, el Sindicato de Trabajadores de Emcali (Sintraemcali) señala que "con altísima preocupación hemos sido testigos de cómo avanza un proyecto para privatizar 7 electrificadoras del territorio nacional que surten y operan en departamentos con altos índices de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. Fuera de toda lógica, el Gobierno nacional insiste, a través de procesos deshonestos, enajenar estas empresas cuando es reconocido a nivel internacional la importancia estratégica que tiene el sector eléctrico para una Nación".



El comunicado dice que "organismos contra las Naciones Unidas han reconocido que el suministro de servicios energéticos, tales como iluminación, confort térmico, cocina, comunicaciones y movilidad, es fundamental tanto para el bien social como económico. En esa misma vía, en los últimos 15 años, muchos gobiernos de Europa han venido tomando medidas para recuperar la operación de cientos de empresas de servicios públicos, incluyendo las que pertenecen al sector eléctrico, dichas medidas han representado tarifas más justas para los usuarios, mayor cobertura y mejores índices de calidad de los servicios públicos".



El caso de Colombia, el rebautizado 'Proyecto Saturday' pretende que sea una empresa privada quien, a través de Emcali, tome el control de las electrificadoras en una operación comercial tasada en, por lo menos, 1,5 billones de pesos. El mecanismo elegido es un Convenio Interadministrativo que permitirá que esta alianza público-privada se haga a los activos nacionales sin licitación alguna. Un negociazo para el privado que podrá tener en sus manos un patrimonio de 2,5 billones de pesos de un plumazo, encubriendo la privatización bajo un disfraz de 'negocio entre públicos".



"Les invitamos a no caer en este engaño, que pone además en grave riesgo a Emcali pues tendrá que adquirir una deuda de 600.000 millones de pesos con sus consabidas repercusiones. Rechazamos enérgicamente este ataque contra el patrimonio públicos de los colombianos y los caleños y exijamos al presidente Iván Duque y al alcalde Jorge Iván Ospina que detengan, de inmediato, esta privatización encubierta", dice Sintraemcali.

Presidente de la Unión Sindical de Emcali (USE), José Roosevelt Lugo Cárdenas. Foto: Archivo particular

El presidente del Unión Sindical de Emcali (Use), José Roosevelt Lugo, dijo que se exigen estudios claros, transparencia en acuerdos de administración e interadministrativos.



"Al cierre de este Gobierno, no creo que deba darse un negocio corriendo, ni que el Gobierno nacional le alcance el tiempo para hacerlo. Es una enorme inversión con una débil estructura y falta de muchos estudios para que pueda cerrarse".



Anotó que "en Emcali no obstante los resultados financieros positivos y la buena noticia del cambio de calificación deben resolverse muchos problemas que siguen siendo sencibles. No es una oposición por evitar nuestro crecimiento, pero si una exigencia de cuidar que inversiones cuantiosas tengan resultados positivas en su recuperación y no constituya un gasto que liquide la empresa o comprometa los servicios públicos".

Responden desde Emcali

Flórez explicó que “contratamos una banca de inversión que nos asesore en la selección de ese socio. ¿Por qué es tan importante buscar un inversionista que sea del sector energético? Porque esto es una operación de gran envergadura que puede superar el billón de pesos, por lo que la oferta se haría a través de la creación de una sociedad de propósito especial (SPE), en la que el 51 por ciento tenga representación de Emcali y el 49 por ciento, del privado”.



Carolina Serna, gerente Financiera de Emcali, explicó que con la compra de estas electrificadoras las Empresas Municipales de Cali pasarían de atender 800 mil a 2,5 millones de usuarios, en este servicio.



Aseguró Serna que frente al mercado de distribución de energía del país, Emcali pasaría de tener un 4,8 al 15,3 por ciento de participación, con ello se convertiría en el tercer distribuidor de energía de todo el país.



De acuerdo con Flórez, la posibilidad de adquisición de estas electrificadoras se da gracias al buen manejo financiero de Emcali durante los últimos dos años, a la reciente certificación por parte de calificadoras externas y a los avances con MinVivienda en la renegociación del Conpes con la Nación, entre otras gestiones".

Serna anotó que “Emcali se viene preparando para consolidarse como un grupo Empresarial como otras compañías a nivel nacional (EPM y GEB) y esto redundará en ingresos y economías de escala para la empresa que a la larga se materializarán en obras para nuestros clientes, no solo garantizando, sino mejorando la calidad de los servicios públicos”.



Marino del Río, gerente de Energía de Emcali, estima que la empresa tiene todo el conocimiento técnico para asumir este reto y así poder crecer en el mercado de la distribución de energía.



“La intención es convertirnos es un jugar clave en la distribución y comercialización de energía todo el país. Esto se lo hemos hecho saber al Gobierno Nacional. De verdad, es la última oportunidad que Emcali tiene de crecer en ese mercado y por eso es importante el apoyo de todo el sector, privado y público de Cali y el Valle del Cauca para tal fin”, apuntó del Río.



Emcali registra la opinión del rector de la universidad Icesi, Ernesto Piedrahita, quien manifestó que. “Empresas estatales de otras regiones como EPM y Ecopetrol han aprovechado la figura del contrato interadministrativo para crecer”.



El ejecutivo agregó que esta apuesta estructural debería ser apoyada por todos en Cali y el Valle. “Me parece, adicionalmente, que la presencia en otras regiones y las obligaciones que eso generaría a Emcali serían muy saludables para impulsar mejoras en la gestión, eficiencia y gobierno de la empresa”, concluyó.

