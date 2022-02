El cobro de Empresas Municipales de Cali (Emcali) se refiere a la factura de energía por 18.999 millones de pesos por el uso de la infraestructura de la ciudad por parte de Telmex Claro.



El 18 de enero hubo corte de energía y la empresa de telecomunicaciones anunció pago parcial de más de 7.000 millones.



Ante la nueva suspensión del servicio el domingo, Claro informó que realizó "los pagos pretendidos por Emcali con el fin de que los caleños no se queden sin Internet, pero se reserva el derecho de tomar toda acción legal y penal que dé a lugar para defender el correcto acceso a Internet en la ciudad".



La Unión Sindical de Emcali (USE) dice que la medida se debió a falta de pagos.



Sintraemcali sostiene que desde el año pasado señaló que la compañía de telecomunicaciones no atendía la obligación de 18.999 millones de pesos ante el uso de la infraestructura pública.



En la mañana del domingo se aplicó, de nuevo, el corte del servicio porque no habría acuerdo.



El alcalde de Cali, Jorge Ivan Ospina, se pronunció así: "Es sencillo, debe pagar. Y esto debe hacerse con todos los que subfacturan y no pagan el servicio que con gran esfuerzo presta nuestra empresa".



Claro, en un comunicado, recordó que "había realizado un acuerdo con Emcali para que cesaran las suspensiones de las fuentes de poder y con ello garantizar el servicio de internet en la ciudad. A pesar de esto y de las quejas presentadas por Claro, Emcali no tuvo en cuenta el pago realizado por la compañía por cerca de 8 mil millones de pesos, y nuevamente, el domingo 6 de febrero, decidió desconectar las fuentes de energía de Claro, y con ello el servicio de Internet".



Sus usuarios se quejaron por afectación en el Internet. Claro, que pagó en la tarde del domingo, rechazó "la actuación de Emcali de pretender quitarle el Internet a la ciudad y presionar la solución de una queja para solicitar una aclaración que había sido presentada por Claro. Emcali no ha dado ningún trámite adecuado a las quejas de Claro y, por el contrario, está buscando desconectar un servicio esencial".

Presidente de la Unión Sindical de Emcali (USE), José Roosevelt Lugo Cárdenas. Foto: Archivo particular

El presidente de la USE, José Roosevelt Lugo Cárdenas, dijo que "con la consignación de Claro por medio del Banco Citi a las cuentas de Emcali, se logra que se respete la empresa de los caleños, con el respaldo del sr Gerente General y El sindicato USE, se lograron recuperar más de 18 mil millones de pesos que la multinacional Claro adeudaba por el servicio de energía".



Anotó que "fue el compromiso de los trabajadores muy destacado, quedando claro que no habrá concepción alguna, favorecimiento o intervención válida para evitar que los operadores de las TIC paguen por los servicios prestados".



Lugi, quien es abogado, le pidió a "la Procuraduría General que revise e investigue por qué administraciones anteriores de Cali pasaron de agache en este caso que hoy pone en riesgo recursos multimillonarios para la empresa. Los caleños merecen y necesitan conocer la verdad oculta del pasado con Claro”.

