Debate por conciliaciones que redujeron deuda de operadores con Emcali

La deuda de operadores privados por el uso de postes, ductos y cajas de Emcali suma $74.000 millones. Ahora, por conciliaciones se bajó a $42.000 millones y en seis meses pasó a solo $2.000 millones, pero eso abre debate.

El concejal Roberto Ortiz dijo que tras controles políticos entre 2017 y 2018, Emcali les requirió los cobros por uso de los elementos de Telecomunicaciones y Energía. “La cifra era superior, pues desde 2012 Emcali no facturaba a los privados. Lo grave es que después de mucho insistir, se habla de conciliaciones, que conllevarían a condonación de la deuda, en detrimento de la entidad”.



Según Rodríguez, “para 2018 se habría pactado pago por $10 mil millones y ahora solo $2 mil millones”. Debo recordarle a directivas que el dinero de Emcali es público; favorecer a particular es detrimento patrimonial contra una compañía débil financieramente.



El concejal Roberto Ortiz Urueña instó a los sindicatos para que se pronuncien, al tiempo que reclamó al Alcalde que nombre gerente.



El concejal Rodríguez estima que se ha menoscabado el mercado del componente de Telco que hoy registra pérdidas por $400 mil millones.



La normatividad indica que entre poste y poste no puede haber más de 7 cables, “pero hoy tenemos hasta 100 cables, incluso al lado de transformadores no pueden haber equipos que es otra prohibición, por riesgo a cortes e incendios”, dijo Rodríguez.



El concejal Roberto Ortiz Urueña instó a los sindicatos de la entidad para que se pronuncien en defensa de la entidad, al tiempo que reclamó al Alcalde Ospina para que nombre cuanto antes un gerente general en propiedad al interior de Emcali con un perfil que responda a las necesidades de la empresa y que cobre lo que se adeudan por parte de los operadores.



Igualmente, reclamó Ortiz, que Emcali ejerza control en las calles, porque lo único que se ve es personal de los operadores privados en los postes, cajas y ductos de la compañía pública, pero sin supervisión.