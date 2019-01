Debate por cifras y destino de Telecomunicaciones de Emcali

La unidad, que presta los servicios de teléfonos, Internet y televisión, ha estado en medio de los debates políticos y técnicos.

Los sindicatos de Emcali debaten las críticas del alcalde de Cali, Maurice Armitage, quien señala que las pérdidas suman 140.000 millones año y eso es insostenible.



De acuerdo con el gobernante, en los últimos 8 años le ha representado a Emcali pérdidas por un billón de pesos. "No se puede seguir subsistiendo de una empresa que está mal manejada laboralmente y menos permitir que muchos de los empleados estén vegetando en Telecomunicaciones en una forma absurda", dijo Armitage a Caracol Radio.



David Vargas, presidente (e) de Sintraemcali, dijo que es un informe tendencioso porque se divide la Empresa en tres y en las pérdidas se incluyen 33.000 millones de depreciación de activos y 36.000 millones de un esfuerzo en pasivo pensional.



Vargas dijo que a cifras de septiembre y teniendo en cuenta que Emcali es una empresa unitaria que debe presentar una contabilidad invidual y así arroja 133.015 millones de pesos positivos.



“Es cierto que Telecomunicaciones tiene 92.000 millones en pérdidas pero esto tiene una explicación técnica porque en 2015 se hizo una depreciación de activos, como ya se había hecho en Acueducto y Alcantarillado y Energía. Eso en papel mostró pérdidas de 40.000 millones para afectar la caja de 2016, 2017 y 2018. Algo similar hizo ad ministración de Cali en 2002 cuando el Alcalde pidió la intervención de la Superintendencia de Servicios. A la caja de Emcali también se le sumaron 36.000 millones de un esfuerzo que se ha hecho para fondear el pasivo pensiona de Emcali. Lo que busca la clase dirigente es desvalorizar el componente", dijo Vargas .



Roosevelt Lugo, de la Unión Sindical de Emcali (Use), dijo que que “nosotros no hacemos coadministración en Emcali y no es la convención colectiva la que viene afectando a Emcali, sino la falta de una adecuada gestión. Se viene presionando para que le entreguemos la estabilidad laboral y ahora quiere hacer aparecer a los sindicatos y a los trabajadores como los culpables de la situación de Emcali”.



Por twitter, Jorge Iván Ospina, ex alcalde y ahora candidato a la Alcaldía, escribió que “después de 13 años intervenida, más 3 años del Gbno Guerrero y 3 en @MauriceArmitage, Emcali a punto de colapsar (Informe Univalle) y lo peor es que no toman decisiones , poco a poco dejan morir la entidad".



El concejal Roberto Rodríguez considera que se requiere de una gestión decidida para el rescate de la entidad.