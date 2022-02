El drama de la familia Tobón Sánchez ha despertado mensajes de condolencias y de ánimos en memoria a los dos hermanos que perdieron la vida en episodios trágicos en Cali.



En abril de 2021, Jorge Felipe Tobón, deportista de la Selección de Hockey de Colombia, fue asesinado en un atraco en un cerro; y el 15 de febrero se presentó la muerte de su hermano Julián Andrés, cuando iba en motocicleta en la ruta al sur de Colombia,



( Lea en contexto: Cali: Muere en accidente hermano de deportista asesinado en atraco )

El pasado 15 de febrero, Julián Andrés Tobón, biomédico y electromédico, se desplazaba a bordo de una motocicleta por la carretera entre la capital del Valle del Cauca a Jamundí.



El profesional, que se dirigía a prestar un servicio en una entidad en límites dekl Valle y Cauca, no habpía usado su carro debido a la congestión que se presenta entre las dos ciudades.



Pero a la altura de la carrera 127, Julián Andrés perdió el control del vehículo y se estrelló contra un poste de redes de servicio público. Su muerte fue en el acto.

Facebook Twitter Linkedin

Foto tomada por familia Tobón Sánchez en vía a Jamundí Foto: Archivo particular

Facebook Twitter Linkedin

Sitio donde cayó Julián Tobón en motocicleta Foto: Archivo particular

Los allegados del joven, en medio de su dolor, recibieron información sobre que se accidentó por un hueco.



Jorge Mario Tobón, papá de Julián, dijo "invito a los dos Secretarios de Movilidad e Infraestructura para que vamos al sitio y mostrarles las troneras que hay en esa vía, si no es que las han tapado ya. Están lavándose las manos y niegan la ineptitud e ineficiencia de esa alcaldía".



Ese pronunciamiento se debe a que la administración del Distrito de Cali informó que el accidente no se debería a un daño vial.

El secretario de Infraestructura, Néstor Martínez, expresó condolencias ante el dolor que sufre la familia Tobón.



Aseguró que expertos de la Secretaría de Movilidad detallaron que en el tramo no hay falla vial asociada a la caída y muerte del joven.



Dijo que los técnico reseñaron que a unos cien metros a la redonda de la carrera 127, donde cayó Julián Tobón, no hay daño vial.



Según ese informe, la moto habría subido a la berma y área blanda. Las llantas no tiene señales de daños o estallido.

En un comunicado, los Tobón Sánchez dicen que por parte de la familia "se realizó un recorrido sobre el sector y, especificamente, sobre el lugar de los hechos, en el cual se puede evidenciar, comprobar el real estado de la carpeta asfáltica en un radio de 50 metros a la redonda, quedando plenamente evidenciado en un video su real estado".



El 18 de abril de 2021, Jorge Felipe Tobón, quien fue jugador de la Selección Colombia y Valle de hockey, murió en un atraco en el cerro. Por ese crimen se han reportado cuatro capturas.

Lea más noticias de Colombia

El feminicidio que habría empezado en cita virtual en Cali