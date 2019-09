Faltan 22 predios por demoler en El Calvario para Ciudad Paraíso

Después de que la Fuerza Aérea Colombiana les dio ‘vuelo’ a las construcciones en altura del proyecto de renovación urbana Ciudad Paraíso, en el centro de Cali, la iniciativa busca empezar sin más demoras la demolición de los últimos 22 predios en El Calvario.

En este barrio del corazón de la ciudad eran 164 inmuebles para intervenir y todos ya adquiridos por el municipio para darles camino a obras, como la estación central del Masivo Integrado de Occidente (MIO), el centro comercial del mismo nombre de la Promotora que lo construirá y la Ciudadela de la justicia, donde funcionarán instalaciones de la Fiscalía, entre ellas, el anunciado búnquer desde hace más de seis años y que aún no despega.

Así lo aseguró a EL TIEMPO, el arquitecto Nelson Londoño, gerente de la Empresa de Renovación Urbana (Emru), de la Alcaldía de Cali, al asegurar, además, que esta demolición es lo más próximo para realizar dentro de las acciones de Ciudad Paraíso, cubriendo la carrera 12 y la calle 13. También en la calle 15 entre carreras 11 y 12.

“ Estamos trabajando fuertemente en la habilitación del suelo”, dijo.



A su vez, habría cambio de redes de servicios públicos en la calle 14. El funcionario anotó que en este caso de las redes es más un traslado y se espera que estos trabajos requieran cuatro o cinco meses. El arquitecto también recordó la ampliación de la calle 13.



Aseguró que se pretende sacar adelante Ciudad Paraiso, después del pronunciamiento de la Fuerza Aérea, debido a la polémica en todo este año por construcciones cerca de la base Marco Fidel Suárez y por las cuales, el Tribunal Contencioso Administrativo ratificó las medidas cautelares que ordenó el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali. De acuerdo con el fallo, no se puede construir en un radio de acción de 4.000 metros o cuatro kilómetros cerca de la pista de la Base Aérea y sin el concepto técnico de la Fuerza Aérea. Alcaldía busca que no pidan más el concepto para los demás proyectos de constructoras en Cali en ese radio de acción y que, según Londoño, concentra el 42 por ciento del desarrollo urbano en esta capital.



Sin embargo, 290 trabajadores dedicados a la mueblería en El Calvario y San Pascual, solicitaron, nuevamente, la intervención del Concejo y de la Personería, para que la Emru reconozca valores reales de los predios y no únicamente los 15 millones que se han entregado a algunos propietarios.



Fernando Pérez, vecino de la zona, dijo que, además, de ser muy poco 15 millones de pesos por predio, a otros no les ha ido también y solo les han ofrecido 4 millones, “pero no los pagan y la Emru quiere sacarlos”. El caso que refiere Pérez sería un predio de una adulta mayor. La concejal Alexandra Hernández Cedeño tomó la vocería de los concejales de la Comisión de Presupuesto, donde cursa el proyecto de acuerdo 112 sobre exenciones tributarias a inversionistas para que se realice un censo de propietarios y arrendatarios.

5.000 viviendas, también en Sucre

El gerente de la Empresa de Renovación Urbana (Emru), Nelson Londoño, recalcó la construcción de unas 5.000 unidades de vivienda en el barrio Sucre, uno de los tres que se aspiran a que en Cali sean transformados dentro de Ciudad Paraíso. El tercer barrio, además de Sucre y El Calvario, es San Pascual, donde se han comprado ya 150 inmuebles de un total de 432.



De hecho, el arquitecto Londoño aseguró que en Sucre se espera la construcción de otras 5.000 unidades de vivienda. Con respecto al paralizado búnquer de la Fiscalía, pese a que la Alcaldía le cedió un terreno a la entidad con un área bruta de 8.229 metros cuadrados, el gerente Londoño manifestó que la Fiscalía indicó que ha tenido dificultades en el proceso licitatorio. Al parecer, la Fiscalía estaría buscando una salida.



CALI