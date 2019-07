De zona golpeada por el conflicto, a corredor turístico

Jamás en mi vida se me olvidará la fisonomía de los paramilitares, su imagen, su mirada, su altura, con unas manos gigantes”. Quien habla es doña Olga, de 40 años, desplazada de Tenerife, zona rural de El Cerrito. Fue en 2007 cuando a su padre le dijeron que debía irse.



Como ella, muchas familias de Tenerife padecieron los años más cruentos del conflicto armado que no respetó condición social ni recursos hídricos.

Hoy, doña Olga produce uno de los mejores granos de café de la comarca, ya se lo premiaron y hasta lo saborean en Francia.

Cerca, Isabel Cristina Agudelo, tiene una finca con cebolla. Con sol sobre 1.930 metros de altura y un horizonte del colorido Valle, Tenerife a 70 kilómetros de la cabecera municipal, hace parte del ‘Corredor Turístico de La Montaña’ sobre el nivel del páramo de las Domínguez y su Laguna Negra.

Son 23 estaciones, entre los 1.300 y 3.700 metros sobre el nivel del mar, en el complejo Las Hermosas. Un territorio mágico, al natural, que deja el bullicio de la ciudad para recoger los cantos de los pájaros.



El viento golpea una y otra vez en las hojas, una especie de llamada que hace a cada uno de sus visitantes para que aprecien la biodiversidad en estas montañas donde por más de 20 años reinó el conflicto, episodios que dejaron dolor, inseguridad y zozobra.

Olga Lucía Quintero Valencia y Uldarico, cultivan café desde hace más de cinco años. Foto: Juan B. Díaz. EL TIEMPO

La Unión Europea, mediante un proyecto de cooperación internacional para fortalecer las relaciones de los actores alrededor de los páramos, eligió a tres en Colombia para su rescate y conservación con una inversión de 18.000 millones de pesos.

Para su ejecución se creó la Asociación Turística Palma de Cera, Páramos y Paisajes (Asopalm) y, en compañía de la CVC y la Universidad Autónoma de Occidente, se dio inicio a este proyecto que con el paso de los días sigue consolidándose.

Nelsy Arango Gómez, presidenta de Asopalm, está convencida de que la clave es la continuidad.

Por su parte Nelsy Arango Gómez, presidenta de la Asociación Turística Palma de Cera, Páramos y Paisajes (Asopalm), en el 2016 nace el proyecto para desarrollar el proyecto Páramo, financiado por la Unión Europea, surge de la necesidad de organizar y fortalecer el turismo en esta zona, para poder gestarse y tener continuidad en el tiempo, es así, que este proyecto busca la conservación.

Todavía nos falta mucho para crear conciencia entre los visitantes. Este es un turismo con educación ambiental

"Todavía nos falta mucho para crear conciencia entre los visitantes. Este es un turismo con educación ambiental", dice Gómez.



El 10 de diciembre de 2018 se creó el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI), Páramos Las Domínguez, Pan de Azúcar y Valle Bonito.

Historias que se cuentan a través del tiempo

Un día venía de jugar fútbol, me agaché para enderezarme y ella se quedó mirándome y me dijo “¿Quiere pasar a tomarse una tacita de café? y vea, me quedé tomando café”. Así es como Olga Lucía Quintero Valencia y Uldarico, su esposo, se conocieron y decidieron unir sus caminos.

Y ver en el 2012, esos árboles con esas pepas rojas, fue una emoción muy grande y recolectar 12 libras… ¡Café que yo había hecho, en mi finca!

​Después de más de 10 años de estar soltera Olga Lucía, porque su primer esposo lo asesinaron los paramilitares en el año 2007. Conoció a Uldarico, esposo de Olga Lucía, de Pasto, Nariño, hace cinco años y ahora su esposo, la involucró en querer cultivar café. Grano que ahora es abanderado como uno de los mejores cafés, cuya primera siembra fue el 12 de mayo de 2009 “Y ver en el 2012, esos árboles con esas pepas rojas, fue una emoción muy grande y recolectar 12 libras… ¡Café que yo había hecho, en mi finca!, con una máquina de moler maíz, luego esperar, después tostarlo en un horno… era una emoción muy grande. Toda mi vida he tomado café y ahora, tomo café hecho por mí, además era la primera vez que lo hacía”, con una voz emocionada y sonrisa en el rostro expresa Olga Lucía.

Con una temperatura que no sobrepasa los 18° centígrados esta población se acerca cada vez más a forjar un espacio para disfrutar en familia y ofrecer otro aire tanto para las personas que habitan este territorio como para los visitantes. Con el tiempo Café La Helbecia, empezó vendiendo a los vecinos su café hace más de cinco años.

Los habitantes de la región del páramo de las Domínguez buscan dejar atrás el estigma de que les dejo el conflicto y hoy buscan con el ecoturismo y los proyectos productivos. Foto: Juan B. Díaz. EL TIEMPO

Es así como se considera Tenerife como la despensa agrícola del Valle del Cauca por la riqueza de sus suelos y por su clima frio, siendo el primer productor de cebolla de rama de la región; cultivada en unas 500 hectáreas de forma manual esta hortaliza, y es generadora de 400 empleos directos entre la siembra, recolección, pelada, adecuación, empaque y embarque para los centros de acopio como es el municipio El Cerrito, Palmira, la Central mayorista del Valle del Cauca (Cavasa) además de centros comerciales de la región. 500 empleos directos entre transportadores, intermediarios y revendedores en las plazas de mercado.



Uno de los agricultores que está detrás de este resurgimiento y con el objetivo de re pensar la zona es Orlando Quintero Valencia, con el cultivo de esta especie de cebolla ha traído gran dinamismo a la región haciendo que esta rica zona agrícola. La cebolla de rama es muy apreciada entre los agricultores y cosecheros de Tenerife porque se cosecha de tres a cuatro veces al año, según el piso térmico, dando así una producción muy significativa comparada con otras hortalizas.



La cebolla de rama se cultiva desde la vereda El Moral con una altura de 1700 metros sobre el nivel del mar a una temperatura de 17 º centígrados hasta la parte alta de Tenerife 3200 metros sobre el nivel del mar y 10 º centígrados. Y desde los 1700 metros sobre el nivel del mar para abajo hasta la vereda de Regaderos sobre los 1500 metros sobre el nivel del mar.



También actualmente la ganadería de leche produce más de 500 litros al día, aplicando diversas técnicas de producción de leche, cuya clave de esos buenos resultados radica en la producción y utilización de mucho forraje, sumado a la adición de muchos alimentos.

Nosotros hicimos borrón y cuenta nueva. Nosotros perdonamos por eso resurgimos

Así las cosas esta comunidad de Tenerife, no quiere ser identificada como esa zona del Valle que se gestó un gran conflicto, quiere verse y reflejarse como la comunidad que pasó la página “nosotros hicimos borrón y cuenta nueva. Nosotros perdonamos por eso resurgimos”, así lo explica Nelsy Arango de manera enfática y con un tono esperanzador. Así que las personas que visiten esta zona podrán disfrutar de avistar aves, pescar, realizar senderos ecoturísticos entre otros.



CALI.