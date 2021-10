De vendedora de bolsas a modelo de desfile internacional en el Valle

Era otra mañana cualquiera para 'Estrellita', como la conocen en las calles del centro de Cali, vendiendo bolsas de reciclaje. Pero en la Plaza de Cayzedo, en el corazón de la ciudad, vio algo que la deslumbró y le está cambiando la vida.



A esas horas se estaba grabando un Fashion Films de la Pasarela de Inclusión 2021.



En un abrir y cerrar de ojos, la caleña entró a la pasarela del diseñador internacional Raúl Peñaranda, quien no olvida sus días de vida sencilla en Venezuela y Cali, donde nació, ni de cómo saltó de botones a la Semana de la Moda en Nueva York.



( Lea en contexto: Referente de la moda mundial mostrará su colección en pasarela del Valle )

Ella dice que no recuerda cuántas horas estuvo viendo cómo las modelos se daban sus últimos toques y desfilaban con esos pasos como si volaran en el aire, como ella dice.



Jimena Toro, la secretaria de Desarrollo Social y Participación del Valle del Cauca, vio a esa mujer, de piel negra, de sandalias desgastadas y con las bolsas negras en sus manos.



Le llamó la atención lo asombrada que estaba ante esa puesta en el escenario, en las baldosas de la plaza de Cayzedo, la que hace honor al último Alférez Real que liberó a los esclavos de su hacienda Cañasgordas, en el sur de Cali, el 3 de julio de 1810, antes del declarado Grito de Libertad de Colombia.

Estrellita con Jimena Toro, ecretaria de Desarrollo Social y Participación del Valle. Foto: Archivo particular

Quiero ser una mejor persona, para darles ejemplo a mis hijas, estudiar y ser enfermera. Esta oportunidad que hoy me brinda la Gobernación, sé que es mandada por Dios FACEBOOK

TWITTER

Estrellita en medio de la colección del diseñador Raúl Peñaranda Foto: Archivo particular

Un cruce de palabras le sirvió a la funcionaria, que creó ese desfile de inclusión, para decirle a Estrellita que se preparara para desfilar.



La vendedora, cuyo nombre se conoció entonces es Claudia Lorena Estrella, pensaba que era un juego, pero se fue dando cuenta que le había llegado una oportunidad.



“No sé cuántas horas pasaron, creo que fue Dios quien me puso en ese lugar, para ayudarme a lograr mis sueños, la verdad me parecía muy bonito lo que estaban haciendo”, cuenta.



Esta mujer recuerda que se fue de su casa niña cuando era niña, a los 12 años fumaba cigarrillo y eso le molestaba a la mamá.



En las calles poco a poco fue consumiendo otras drogas. No tiene cuentas de las noches que ha pasado aprietos.



Ahora, de 33 años, tiene dos hijas de 12 y 10 años de edad que hoy viven con su mamá; mientras ella se resocializa. Es la meta porque así se los incentivan en la Fundación Samaritanos de la Calle.



"Me llamó la atención su interés en el desfile, quise conocer su historia y le dije que la buscaríamos en la Fundación", dice Toro, exconcejal de Bogotá, hermana de la senadora y exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y que fue merecedora del premio ‘Women Together’, otorgado por Naciones Unidas en 2019.



La sorpresa de Estrellita, cuando llegaron por ella a la Fundación, fue entre risas y lágrimas. "Creía que era mentira, me sorprendí mucho”, confiesa.



Los amigos y amigas de la calle le decían que no se fuera a olvidar de ellos.

Luego Raúl Peñaranda la trató con su estilo caballeroso y le dio ánimos para lucir serena a la hora de salir a pasarela.

“Quiero ser una mejor persona, para darles ejemplo a mis hijas, estudiar y ser enfermera. Esta oportunidad que hoy me brinda la Gobernación, sé que es mandada por Dios; arreglar mi pelo, maquillarme, ponerme ropa bonita, que me tomen fotografías, y que un diseñador tan importante internacionalmente, permita que yo me vista con su ropa, es un sueño hecho realidad”, dijo Estrelita.



( Le puede inreresar: Misteriosa desaparición de modelo caleña tras viaje a Cartagena )

Toro destacó que “en las seis versiones de Pasarela de Inclusión, hemos buscado visibilizar historias de vida y superación personal, a través de la moda, la belleza y ahora el turismo, buscamos generar oportunidades, a emprendedores, empresarios, personas con discapacidad, población afrodescendientes, habitantes de calle y ciudadanos del común que solo buscan una oportunidad de inclusión real. Estrellita es una mujer en proceso de resocialización".

Nataly y Estrellita Foto: Archivo particular

Nataly, una joven con síndrome de Down, también pudo estar en el desfile. A sus 22 años guardó silencio ante la acogida de Peñaranda, quien la felicitó por su entusiasmo y estilo.



Toro dice que "ella tiene mucho talento para el modelaje. Desfilar en una pasarela la hace Feliz y nosotros somos más felices al poder ayudarla a cumplir sus sueños".



La pasarela, en esta edición, enfocó el paisaje natural del Valle del Cauca, a través de turismo, moda e inclusión. Los 10 diseñadores mostraron sus colecciones al atender una convocatoria de la Gobernación en 10 locaciones turísticas del Valle del Cauca.



La Pasarela de Inclusión 2021, con trabajo articulado entre las Secretarías de Desarrollo Social y Participación, de Mujer y Equidad de género, y de Turismo con Telepacífico, presentó un formato cinematográfico en televisión, Fashion Films, para contar historias y valorar a las modelos profesionales y a todas las mujeres.

