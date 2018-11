De la Red Pública de Salud, preocupan dos hospitales del Valle

Según la última Resolución de Categorización de Riesgo del ministerio de Salud, el panorama de la Red Pública del Valle que comprende 51 hospitales, mejora.

El 54 por ciento de los hospitales no presenta riesgo, solo dos instituciones, el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel de Cali y el Hospital Santa Margarita ESE de La Cumbre, se encuentran en alto riesgo.



“Se destaca el gran esfuerzo que se está haciendo por mejorar este panorama, donde el HUV es ejemplo de buen comportamiento financiero estando en Ley 550”, dijo la diputada Diana Patricia Moreno, quien promovió un debate en la Asamblea de control político sobre esta Red Pública.



Hay 30 hospitales sin ningún riesgo; 11 tienen Plan de Gestión Integral del Riesgo; dos cuentan con Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero y cinco presentan riesgo bajo.

El departamento se ha enfocado en fortalecer la Red Pública, apoyando con recursos que ascienden, desde 2016 a la fecha, 590.486 millones de pesos

Pero si las instituciones mejoran, en no pago por parte de las EPS es el dolor de cabeza.



“Mientras no tengamos una legislación que regule el sistema, de tal forma que las EPS no sean lo más importante, sino los usuarios, no vamos a cambiar de fondo”, dijo la diputada Géssica Vallejo, quien promovió la participación ciudadana de veedores, ligas de usuarios y voceros de hospitales que coincidieron en la responsabilidad de las EPS y la deshumanización del servicio.



Al cierre del primer semestre los ingresos totales de la Red Pública ascendían a 395.208 millones de pesos, mientras los gastos comprometidos sumaban 613.748 millones.



Lo facturado por venta de servicios de salud fue de 468.431 millones de pesos. Las ESE solo recaudan el 46 por ciento del total de lo que venden y es el Régimen Contributivo el que menos paga.



La cartera mayor a 360 días, incluidas entidades en liquidación, representaba el 47 por ciento del sector y era el Régimen Subsidiado el que más adeuda.



Los pasivos se han incrementado 4,0 por ciento, suman 535.164 millones de pesos.