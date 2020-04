De 6 a 7 a. m., para correr, trotar, caminar y montar cicla en Cali

Después de que el Gobierno Nacional anunció que a partir de hoy, los colombianos podrán practicar deporte al aire libre, en la Secretaría de Deporte y Recreación de Cali señalaron que la ciudadanía no puede ir a los parques, como lo hacía antes. Tampoco puede ir a sitios con juegos para niños o que tengan máquinas para hacer ejercicio o actividades físicas.

El titular de esta dependencia municipal, Carlos Alberto Diago, señaló que la Alcaldía decidió que la población salga de 6 a 7 de la mañana, para caminar, correr, trotar y montar en cicla, en los dos días que tiene el ‘Pico y vida’ (medida para restringir la movilidad en vehículos).



Pero enfatizó en que debe hacerlo cerca de sus hogares, sin superar más del kilómetro de distancia.



El secretario Diago indicó que salen personas con edades entre 18 y 60 años, pero solas, no en pareja ni en grupos y tampoco pueden sacar mascotas.