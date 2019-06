Haberle dado un hogar a Lucas, fue por amor

“Nosotros le cogimos mucho amor a Lucas y sentíamos que él también nos reconocía. La verdad nos hace falta y cuando suena el teléfono pensamos que nos darán razón de él”. Es un loro perteneciente al género pionus menstruus, con plumaje de color general azul, más oscuro en cabeza, cuello, pecho y flancos, este plumaje con el borde azul violeta.

De la casa La Carolina extrañan a Lucas, donde por más de un año hizo parte de la familia, conformada por tres personas. Nora de Sepúlveda, su esposo y su hijo Juan Pablo Sepúlveda. Entre los tres se encargaron de adecuarle a Lucas un hogar donde se sintiera cómo pero teniendo siempre en cuenta que la libertad era primordial. “La casa es amplia, tiene un patio grande donde hay unas matas de plátano y a él le gustaba picar mucho los plátanos… (Risas) ¡Claro!, ¿Y cómo no?, ya estaban casi maduros los plátanos” menciona la señora Nora, en tono alegría.



La garganta azul naval y rosada; alas de color verde broncíneo. Él es de tamaño mediano, que aproximadamente 28 centímetros de largo desde la cabeza hasta la cola en la madurez. Al principio este tipo de animales, tiene un tipo de cuerpo achaparrado o robusto, y su peso puede llegar hasta los 255 gramos. Lucas no superaba ese peso, que era el ideal.

Lucas disfrutando de las gotas de lluvia, que las recibía como baño. Foto: Archivo particular

Su primera familia

“Yo hice mis prácticas en el Hospital Universitario del Valle, allá conocí a una paciente que estaba tratando… entre la relación de estar al cuidado con la paciente, ella me dice que hay una amiga de ella que tiene un loro, pero que no lo puede tener porque no tiene el dinero suficiente para seguir con él en casa”, menciona Juan Pablo Sepúlveda, quién está terminando psicología. Dicha conversación con la paciente y el señor Sepúlveda terminó ahí, pero en su cabeza quedó rondando el pensamiento del cuidado del loro y bajo qué circunstancias estaría.



Lucas vivió un año en el Distrito de Agua Blanca, sector ubicado al oriente de la capital del Valle del Cauca. Allí lo tenían en una jaula muy pequeña y podía esta en el patio, es decir, en cautiverio.



Pasaron pocos días y Juan Pablo al ver a la paciente nuevamente, le pregunta por el tema del loro… “Yo pregunté por el loro, porque si piensan no seguir teniéndolo en casa, yo podría hacerlo en la mía. Amo los animales y cuidaría de él”, apuntó Pablo, con un gran interés.

Yo pregunté por el loro, porque si piensan no seguir teniéndolo en casa, yo podría hacerlo en la mía. Amo los animales y cuidaría de él FACEBOOK

TWITTER

El loro llegó a casa de los Sepúlveda, hace más de 15 meses. “Yo he sido malo para ponerle nombre a los animales, entonces no sabía qué nombre ponerle, entre mis papás y yo… pero nada que encontrábamos, así que mi mamá dijo que Lucas y estuve de acuerdo con esa decisión”. Así fue como Lucas, se volvió el último miembro de la familia caleña por tradición pero por temas de salud y bienestar para la señora Nora, su esposo, y su hijo Juan Pablo, quién se mudó con ellos se trasladaron a una casa campestre, ubicada en la Buitrera, específicamente el sector de Las Piedras, zona alta al sur de Cali.



Esta vivienda cuenta con espacio para sembrar matas ornamentales, árboles frutales y demás. El patio de la casa, da con un riachuelo que pasa ambientando con un sonido leve del agua correr entre las piedras y la naturaleza con pájaros visitando la zona. Esta familia siempre fue consiente de no apoyar a la compra del tráfico de fauna. Por esto visitaron a la clínica veterinaria Vida Salvaje, para saber qué hacer al respecto, determinando que sí le podían brindar un hábitat, y dejarlo libre sería minimizarle el tiempo de vida, porque no es un animal que está acostumbrado a tanto espacio.

Frutas picadas, su predilección

Comía semillas de girasol y cacahuates, el pimentón picado también le gustaba mucho. Variar su alimentación entre piña, papaya, banano todas las mañanas hacía parte de su espacio donde le ponían su alimentación. Las dimensiones en donde se encontraba su comida era de 1.50 cm* 90 cm * 1.20 cm, acomodado con un arbusto de un tamaño que no superaba los 1.30 centímetros de alto para que su bienestar y al disfrutar de su comida fuera toda una experiencia. “Nosotros lo consentíamos mucho con su alimentación dentro de lo establecido por la veterinaria”. Lucas estaba bajo el cuidado de Vida Salvaje.

Este espacio es el que adecuaron los Sepúlveda, para que Lucas no corriera peligro, en casa tal de pasar la noche. Foto: Archivo particular

Convivencia con Bruno y Olafo

Por otro lado Lucas, no estaba solo tenía sus compañeros de casa quienes son Bruno y Olafo, Pablo Sepúlveda, quién es psicólogo de profesión y por pasión siente un profundo amor por los animales menciona que “el primer mes, fue de adaptación Bruno, yo ponía a que oliera a Lucas pero siempre le decía que era otro miembro de la familia y debía cuidarlo. El perro es indiferente con Olafo y lo era con Lucas”, pero igual, mientras que Olafo y Lucas permanecían más tiempo juntos, al ave le gustaba estar cerca del felino. “Lucas se hacía detrás de la puerta y el gato metía la manito por debajo”, resalta el hijo de los Sepúlveda, quien vive con ellos.

“Lucas se hacía detrás de la puerta y el gato metía la manito por debajo FACEBOOK

TWITTER

Pablo reconoce que la convivencia entre perros y gatos es posible, que la educación o cuidado que uno tenga con ellos, así mismo hizo que Lucas fuera otro miembro más de la familia. "El lorito le podía pasar por el lado y sí mucho le olía la cola." menciona.



Al vuelo se evidencia el azul violeta de la parte superior del ala y el verdoso de la inferior, que contrasta con el rojo del bajo abdomen. Dorsalmente es notorio el azul violeta en la rabadilla, hombro y cola. Las plumas de la cola son de color azul oscuro.



Lucas estuvo sin pareja porque en el proceso de adaptación a su nuevo hogar y con el cuidado de la veterinaria, se determinaba que era mejor esperar para que fuera el momento perfecto, donde estuviera bien alimentado y no llevara una vida en solitario. Pero siempre se pensó en conseguirle, manifiestan los Sepúlveda.

Lucas al lado izquierdo y Olafo, al lado derecho. "Lucas amaba a Olafo" manifiesta Pablo Sepúlveda. Foto: Archivo particular

Ahora esta familia caleña, extraña ver el pico color amarillento, área de piel desnuda que rodea los ojos de color rosado y las patas también de color rosado. Están preocupados por la suerte de Lucas. Cuando EL TIEMPO se contactó con el señor Juan Pablo Sepúlveda , manifestó que “cuando me sonó el teléfono y empezaron a preguntar por Lucas, yo pensé que era para decirme que lo tenían y querían saber quién lo buscaba, si es que lo tenían bien o mal cuidado. Porque yo haría lo mismo, averiguaría quien lo quiere de nuevo en su hogar”.

Son animales que deberían estar libres o si nacieron en cautiverio, cuidarlo y conservalos por darles un buen bienestar FACEBOOK

TWITTER

También recalcó que aconseja "no tener este tipo de animales como mascota, es como un pez en una pecera, porque son animales que deberían estar libres o si nacieron en cautiverio, cuidarlo y conservalos por darles un buen bienestar". Es así que la familia aún no pierde ni el ánimo y el interés de recuperarlo.

Estos animales también buscan su hogar

Estos animalitos buscan hogar o si los ve, por favor, comunicarse con los números de contacto que aparecen.

Estos animalitos buscan hogar o si los ve, por favor, comunicarse con los números de contacto que aparecen. Foto: Archivo particular. Esta pequeña canina se llama Alek, no tiene collar. Contactarse al teléfono 310 5279578. Foto: Archivo particular. Desapareció en el barrio ciudad 2000, está esterilizada, además bastante nerviosa. Contacto al 305 3603431-301 7328038. Foto: Archivo particular