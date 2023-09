En el tercero del ciclo de debates a Elecciones Regionales, aspirantes a la alcaldía de Cali comenzaron a moverse y desmarcarse frente a otras candidaturas.



Las posibilidades de alianzas no se han descartado, pero en el debate al que acudieron ocho de los candidatos quedó a la vista que todos y todas se declaran todavía con voz para seguir en sus campañas con la mira del 29 de octubre.



La anunciada alianza de Alejandro Éder y Wilson Ruiz no halló mecanismo para definir entre ellos un candidato a la Alcaldía.



Ruiz dijo que planteó voto popular en la Registraduría. Eder no habría compartido esa opción.



"No acordamos cómo definir si Alejandro acompañaba a Wilson o al revés. También hay diferencias en ideologías y en la visión futurista que tengo de Cali”, dijo Ruiz, abogado y exministro de Justicia.



Diana Rojas invitó a Éder porque "esta es la campaña que más crece y a mí me alegra mucho la respuesta de Alejandro, porque eso significa que tenemos que unirnos e ir en contra de quienes hoy nos están robando la esperanza y la confianza de todos nosotros como ciudadanos”.



Él había respondido que se uniría a ella o a cualquier otro candidato con tal de derrotar el continuismo. “Me uniría con cualquier persona que quiera romper el continuismo, porque nuestra ciudad está en su peor momento”.



Eder recibió el respaldo del Partido Ecologista Colombiano, que coavala la candidatura de Tulio Gómez a la Gobernación del Valle.

Rojas le respondió a una propuesta de Miyerlandi Torres: "Esto es un tema de lucha frontal contra la corrupción y Miyerlandi, tú representas todo el continuismo de una administración que nos ha robado la esperanza a todos nosotros como ciudadanos. Yo entiendo que te quieras desmarcar de esta administración, pero para mí es muy importante. Después de los 4 años en los que estuve ahí como concejal, con los pantalones y la falda bien puesta, dando los debates más fuertes contra la corrupción, hoy no podría hacer equipo contigo”.



Torres respondió que "no se puede abanderar la lucha contra la corrupción cuando se viene de una administración (Maurice Armitage) que nos dejó el MIO en la quiebra en la que está, pagando por kilómetro recorrido y no por pasajero transportado”.



Añadió que "tampoco se puede hablar de ‘anticorrupción’ cuando se fue elegida por cuotas burocráticas “de una administración que también eligió congresista. ¿A qué

le estamos llamando corrupción y continuismo?”.



Heriberto Escobar recordó que estuvo en el Congreso y "trabajé por los Juegos Mundiales Cali 2013 cuando “gobernaba uno de los peores alcaldes de Cali, Rodrigo Guerrero, quien con la maquinaria ayudó a elegir a Armitage, y los que ahora critican son los mismos que han gobernado Cali".



Agregó que tampoco Roberto Ortiz, "a quien se ha unido (Fabio) Arroyave, cuando llegaron a tratarse de corruptos en febrero. Y le llegan también los Cristianos”.

