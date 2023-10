Caliente pugna por alcaldía de Cali: sigue rifirrafe de Roberto Ortiz y Alejandro Éder

Cuando se acercan cada vez más las elecciones regionales, los contrapunteos entre campañas políticas se vuelven más frecuentes en Cali.

Ese es el caso de las campañas de los candidatos a la alcaldía de la ciudad Roberto Ortiz y de Alejandro Éder, esta última con la adhesión desde la semana pasada de la economista Diana Rojas y quien declinó en su aspiración al máximo cargo en la ciudad.

Roberto Ospina: Compras medios al tiempo que vendes tus principios. Qué decepción. Ojalá la plata no te alcance para comprar la dignidad de esta ciudad con toda la politiquería que te rodea. pic.twitter.com/RrIdGYlRAe — Diana Rojas (@DianaRojasCali) October 4, 2023

En redes sociales se lanzan dardos entre una y la otra campaña. Por ejemplo, Diana Rojas publicó: "Roberto Ospina, compras medios al tiempo que vendes tus principios. Qué decepción. Ojalá la plata no te alcance para comprar la dignidad de esta ciudad con toda la politiquería que te rodea".

El candidato Roberto Ortiz. Foto: EL TIEMPO

Once horas después, el candidato Roberto Ortiz escribió: "¡Aquí está pasando algo muy raro!", al hacer referencia a dos medios de comunicación que supuestamente habrían bajado informaciones en cuanto a apoyos al candidato Éder y que, de acuerdo con el aspirante, habrían brindado respaldo al actual alcalde Jorge Iván Ospina.

¡Aquí está pasando algo muy raro! 🤔



Ayer, a las 6:00 p.m, en las páginas oficiales de @rcnradio y de @lafm se publicaron notas con la relación de @alejoeder con el ospinismo en Cali, pero a las 7:00 p.m. las tumbaron, y a las 8:00 p.m ellos mismos sacaron una nota diciendo que… pic.twitter.com/nw45k6r28s — Roberto Ortiz (@robertoortizu) October 4, 2023

"Se publicaron notas en relación de @alejoeder con el Ospinismo en Cali, pero a las 7:00 p. m. las tumbaron, y a las 8:00 p. m. ellos mismos sacaron una nota diciendo que todo lo que habían publicado era falso. ¡Aquí está la prueba de que ellos SÍ publicaron lo que después desmontaron! ¿Por qué? ¿Cómo se está manejando eso? ¿Quién dio la orden?", escribió Ortiz en su cuenta de X.



Alejandro Éder y Diana Rojas. Foto: Archivo particular

A finales del mes pasado, Diana Rojas y Alejandro Éder anunciaron su alianza. Una semana antes, el alcalde Maurice Armitage, mentor de Rojas con quien trabajó en la administración anterior, le había dicho a la economista que declinara.



La joven, de Cali Caleñísima, le había respondido que solo ella tomaba sus decisiones y que seguía adelante para llegar al máximo despacho de la capital del Valle para reemplazar al actual alcalde, Jorge Iván Ospina. Sin embargo, cambió de decisión al unirse con Éder, aunque reconoció que no fue fácil de tomar.

Alejandro Eder, candidato definitivo para la alcaldía de Cali junto a Diana Rojas su aliada por el movimiento Revivamos Cali. Foto: César Melgarejo/ CEET

El 13 de septiembre pasado, Roberto Ortiz aseguró: "Caleños, ayer nos despertamos con más de 50 pasacalles con el mensaje 'Otra Cali NO es posible', con mi rostro, un signo igual (=) y la cara de Jorge Iván Ospina, colgados desde la madrugada en los puentes de las principales avenidas de Cali".



El empresario de la empresa de juegos 'El Chontico' se refirió a una campaña política sucia en su contra, como aseguró le pasó en 2019, cuando en aquel entonces se enfrentaba al hoy alcalde Jorge Iván Ospina.



"Y qué coincidencia, al hoy candidato Alejandro Éder. Denuncio que la mentira que se está difundiendo, de que yo estoy aliado con Jorge Iván Ospina, cuando llevo cuatro años desde el Concejo, denunciándolo por incompetente y por corrupto, la comenzó a promover hace ya varias semanas el candidato Éder que, incluso, lo hace pautando millonarias sumas de dinero semanales desde sus propias redes sociales, promoviendo así el odio, la polarización y la violencia política en mi contra, con graves repercusiones emocionales y de seguridad para toda mi familia", dijo Ortiz.



Se dirigió al candidato a la alcaldía de Cali Alejandro Éder. "Su esposa no es la única que sufre, candidato Éder: también la mía, así no lo publique en las redes sociales, a pesar de estar atravesando por una compleja situación de salud, que como familia nos obliga a brindarle la mayor tranquilidad posible en su proceso de recuperación. ¡Es una luchadora y la amamos!".

Ortiz añadió que "a esta infamia" se habrían unido más candidatos a la alcaldía de la ciudad (...) en un reprochable y peligroso llamado al odio ('Todos contra el Chontico'), orquestando así un ataque sistemático en mi contra, simplemente, por el hecho de ir de primero en las encuestas, con casi 30 puntos de ventaja, como si en una democracia fuera pecado contar con el apoyo y el respaldo mayoritarios de la ciudadanía".



También dijo: "Infortunadamente, esta guerra sucia que se está viviendo en la campaña a la Alcaldía de Cali se torna cada día más peligrosa para mí y para toda mi familia, al punto que he tenido que reforzar mis medidas de seguridad, dado el llamado constante de mis adversarios al odio colectivo en mi contra, lo que está desatando

hechos de violencia política como los de ayer en la ciudad: no crean que mi agresiva propuesta para recuperar la seguridad en Cali tiene muy contentos a todos los delincuentes. ¡Me quieren intimidar porque saben que los voy a perseguir y a capturar a todos!".



Considera que hay un ambiente poco garante para el ejercicio político; "tampoco permite el sano debate a partir de las propuestas que la gente necesita conocer a fondo para decidir su voto por uno u otro candidato".



"Por tal razón anuncio que a partir de hoy cancelo mi participación en todos los debates que, previamente, ya tenía confirmados para asistir en las próximas semanas y hasta el final de la campaña: agradezco la invitación y la comprensión de los medios de comunicación locales y nacionales", dijo Ortiz hace un mes.



Alejandro Éder le contestó en esa época: ""Rechazo las declaraciones del concejal Roberto Ortiz en su comunicado. Ni yo ni mi campaña injuriamos ni calumniamos. Afirmar de frente que los mismos y las mismas que acompañan a Ospina hoy lo acompañan a él no es una mentira, es simplemente la descripción real de lo que está pasando".



"Por el contrario, asumirse como víctima es la única fórmula para evitar el debate de las ideas, de las propuestas; Mi campaña es la de los valores, la de no todo vale, la de todo sobre la mesa y la de cumplir las reglas. A eso me comprometí, ese es mi estilo de vida. El señor Ortiz me acusa de encabezar una presunta guerra sucia contra él, pero eso es falso y por eso espero y exijo que tenga la gallardía de rectificar. Nosotros no somos como él", anotó Éder hace un mes también.



"Decir, y repito, por encima de la mesa, que la ciudad está destruida, que está en su peor momento de la historia no es un ataque, es la realidad. Decir que muchos de los que tienen a Cali como está, que la han gobernado por estos cuatro años y que la dejaron al garete, como una de las ciudades capitales con los peores indicadores sociales están con Roberto Ortiz no es una mentira. Los mismos que organizaron la Feria Virtual, los mismos de Emcali, los mismos que recortaron programas sociales en zonas populares y deprimidas de la ciudad están trabajando activamente en su campaña. Eso no se puede negar, le pido al señor Ortiz que no juegue con Cali".



Dijo, además: "Y ahora el concejal Roberto Ortiz dice que no va a ir a debates ni a foros, justo cuando los caleños lo que necesitan es escuchar las propuestas, ver a los candidatos controvertir con argumentos válidos de cómo vamos a sacar a Cali de la situación en la que la dejan cuatros años de una mala administración. Los caleños no queremos un tercer mandato de Jorge Iván Ospina".



Éder convoca a Ortiz a un debate tipo cara a cara: "Aprovecho esta oportunidad que me dan los medios de comunicación para invitar al candidato Roberto Ortiz para que, en lugar de esconderse en la trinchera digital, debata conmigo con altura en temas como la seguridad, empleo, programas sociales y lucha contra la corrupción. Un debate a puerta cerrada, transmitido por redes sociales o por algún medio de comunicación, con todas las garantías para que los caleños entiendan quién tiene el talante para llevar a Cali al lugar que se merece, para revivir a Cali. Le digo al candidato Roberto Ortiz: 'En estas elecciones tenemos una cita con la historia, no le falle a Cali'”.



