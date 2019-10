Daños en vallas, agravios, amenazas y noticias falsas en el Valle

Candidatos y sus organizaciones se quejan de los agravios y el vandalismo en los últimos días del proceso electoral que lleva a las elecciones este domingo 27 de octubre.

La representante de Aliaza Verde, Catalina Ortiz, dijo que "realmente nos tiene preocupados. Pareciera que lo estamos haciendo en Palmira y Jamundí tiene asustada a la clases política tradicional que ha tenido el poder".



"Nos han tumbado 12 vallas", dice Ramírez al referirse a esos avisos en los que aparecen los candidatos a la Gobernación del Valle, Duvalier Sánchez; a la alcaldía de Palmira, Óscar Escobar; y a la Asamblea del Valle, Paola Arenas



"La valla duró menos de 12 horas. No quedó nada, la desaparecieron", anotó Sánchez.



La representante Ortiz dijo que "lo de Jamundí es más grave porque pasaron dos días sin Registradora y aprovecharon para nombrar claveros que tienen que ver con la Administración Municipal. Vamos a poner estas denuncias ante la MOE y las autoridades porque estamos haciendo una campaña limpia".



Entre tanto, a uno de los candidatos de Jamundí lo han querido vincular a familias del narcotráfico.



En Cali, el candidato a la Alcaldía de 'Firmes con Chontico', Roberto Ortiz, se quejó porque amanecieron avisos en puentes y espacios públicos donde aparece asociados con Álvaro Uribe Vélez, quien le dio su respaldo esta semana a nombre del Centro Democrático. Algunos de los mensajes se refieren con groserías a los políticos.

Aviso contra candidato a la Alcaldía en Cali Foto: archivo particular

"Así amanece hoy Cali. ¡Qué tristeza! Definitivamente, cuando se acaban los argumentos, empiezan a hablar la ignorancia y el desespero. Pero tranquilos que yo no me voy a victimizar por eso: ¡sigo #FirmeConCali! Doña Rosa, mi mamá, me enseñó a ser fuerte"



El médico Jorge Iván Ospina, también candidato a la alcaldía de Cali, señaló que siguen los ataques en los que se le intenta relacionar con conductas ilegales. También con supuesto retiro de apoyos.

Falsa noticia en campaña electoral en Cali Foto: archivo particular

Las denuncias por amenazas se han extendido en el departamento del Cauca. El candidato a la alcaldía de Suárez, Cauca, Rónald Villegas, del partido Colombia Renaciente, denunció que circula en redes sociales uno de esos panfletos, en el que lo declaran objetivo militar.



Villegas había sido acogido por seguidores de la asesinada candidata del Partido Liberal, Karina García Sierra, masacrada junto a otras cinco personas, el pasado 2 de septiembre.



En el panfleto también son señalados los candidatos a la alcaldía de Piendamó Víctor Hugo Franco y a la alcaldía de Morales César Emilio Pillimue, ambos del Partido Liberal, así como otros aspirantes al Concejo de estos municipios.