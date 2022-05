La directora jurídica de Cali, María del Pilar Cano, se pronunció sobre el tuit que publicó el suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero, frente a que el alcalde Jorge Ivan Ospina podría correr igual suerte.

Quintero escribió: "Urgente: Procuraduría suspendería del cargo al alcalde Jorge Iván Ospina en las próximas horas. Avanza el golpe de Estado".



Urgente: Procuraduría suspendería del cargo al Alcalde Jorge Iván Ospina en las próximas horas. Avanza el golpe de estado. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 17, 2022

La funcionaria dijo a EL TIEMPO: "No es así".



La abogada aseguró que "al alcalde Ospina no le han notificado ningún proceso por presunta participación en política"

Así mismo en otros sectores se ha manifestado que no se conoce apertura alguna por parte de la Procuraduría General de la Nación.



En la Procuraduría también aclararon que lo escrito por Daniel Quintero no es cierto. No hay suspensión del alcalde de Cali.



El alcalde Ospina no se ha pronunciado sobre las palabras de Quintero ni sobre lo manifestado por el senador del Centro Democrático Gabriel Velasco sobre una fotografía en la que el mandatario aparecería con Sebastián Caballero, gerente de la campaña en la capital del Valle del Cauca del candidato a la presidencia Gustavo Petro, en un reciente concierto.



