Dane hará verificación de cobertura y calidad del censo en Valle

El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, reveló ayer que se hará una verificación de la cobertura y calidad de la información recolectada en el Censo Nacional de Población y Vivienda en Cali y el Valle del Cauca en los próximos días.

El anuncio se dio luego de una reunión sostenida en Bogotá con la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali y la bancada parlamentaria, en la que los dirigentes del departamento le expresaron su preocupación por los resultados obtenidos en el censo, muy por debajo de las cifras que proyectaba el Censo del 2005.



Según los resultados preliminares del Censo 2018 divulgados en la primera semana de noviembre, en Cali habría 1'900 mil habitantes, cuando se proyectaban 2,4 millones; mientras que en el Valle del Cauca se contabilizaron 3,9 millones, cuando se esperaba que fueran 4,7 millones de personas residentes en el departamento.



Desde el fin de semana, la gobernadora Dilian Francisca Toro había manifestado su inconformismo al pedir que se repitiera el censo, y ayer anunció una reunión con Oviedo en Cali para darle a conocer la situación.

"Cada vez tenemos más la certeza de que es un censo mal hecho o no se terminó de hacer. Estuvimos mirando los datos y tenemos 4’324.000 personas que están en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo, y 47.000 personas que son pobres no aseguradas, eso es solo un 90 por ciento de la población, pero tenemos un 10 por ciento de la población que es del nivel 3 del Sisbén que no están ni en el régimen contributivo ni en el régimen subsidiado, entonces la proyección nuestra nos da más o menos 4’800.000 personas", dijo la Gobernadora. Y remató que se debe tener en cuenta que hay 4’324.000 personas que son de carne y hueso, que viven en el departamento.



"No podemos permitir que nos vayan a disminuir el censo teniendo la información tan clara como la tenemos”, insistió.



Oviedo afirmó que en la reunión en Bogotá se acordó establecer una mesa de diálogo para informar a las autoridades cuáles son los mecanismos de revisión de cobertura que se van a implementar en Cali y en el Valle. Una de las cosas que se evaluarán es si por haber sido los últimos en recolectar la información - en el departamento la recolección duró seis meses, cuando se proyectaba en tres- tuvo algún efecto. En todo caso, en censo no se repetirá.



"Vamos a hacer la verificación de calidad de la información que hemos recolectado hasta el momento y si la verificación de calidad nos lleva a que tenemos que definir algunos mecanismos de mejoramiento de cobertura, los vamos a implementar", dijo Oviedo. Significa, según explicó, que si los chequeos de calidad dicen que hubo áreas del departamento "con omisión censal alta la vamos a corregir, yendo focalizadamente a esas áreas específicas del departamento".

De acuerdo con el funcionario, en la reunión de ayer los asistentes le expresaron especial preocupación por Cali -sobre todo en los sectores de estrato 1, las comunas 15, 22 y el desarrollo en general de todos los barrios y los asentamientos habitacionales en las laderas de la ciudad- , y también por Buenaventura.



"En las otras áreas del departamento hay formularios en papel que no se han procesado y no podemos emitir juicios de si hubo subcobertura o sobrecobertura en la recolección de información", agregó.



El Director del Dane afirmó que espera dejar cerrada la cifra definitiva del censo, con los ajustes que se requieran, antes de que finalice el año.



La reunión entre Oviedo y la Gobernadora quedó pactada, pero se definirá, por tema de agendas de los dos funcionarios, si se realiza esta semana o a comienzos de la semana entrante.