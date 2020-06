Cumbre virtual de U. con expertos en diseño, arte y comunicación

La universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, organiza el Séptimo Foro Internacional de Diseño como Proceso, este 23 y 24 de junio, bajo el tema de ‘Design and Territory’, Emergencies and Conflicts (Diseño y Territorio, Emergencias y conflictos). Este espacio reúne a reconocidos investigadores del diseño, el arte y la comunicación en conferencias que se transmitirán de forma gratuita.

Será un espacio académico dedicado a reflexionar sobre las prácticas emergentes. procesos y proyectos de diseño, aplicados y ejecutables en la solución de conflictos en diferentes territorios.



El Comité Científico Técnico del Séptimo Foro Internacional de Diseño como Proceso invita a diseñadores, arquitectos, artistas, ingenieros, humanistas y similares a formar parte de Design and Territory.



El martes 23 de junio, los expertos invitados serán: Flaviano Celashi, experto en Diseño para la innovación a las 9 de la mañana; Giulio Vinaccia, experto en Diseño Industrial y Social a las 10 a. m.; Maria Eugenia Rinaudo, experta en Ambiente y Diseño a las 11 a. m y al medio día habrá un panel de discusión de todos los conferencistas del día.



El miércoles 24 de junio, estarán: Manuel Lecuona, experto en Gestión de Diseño en la empresa a las 9 a. m; Andrés Sicard, experto en Cultura y Diseño a las 10 a. m.; Terry Irwin, experta de Diseño y Sostenibilidad a las 11 a. m.; Alejandro Echeverry, experto en Desarrollo Urbano a las 12 p. m y habrá un panel de discusión de todos los conferencistas del día a la 1 de la tarde.



‘Design and Territory’ se enfocará en la apropiación hecha por las comunidades, su identidad y relación con su entorno. En el territorio, lo local, lo regional y lo global se superponen dando como resultado diferentes formas de percepción y evaluación que pueden ser metamórficas y conflictivas.



El conflicto es parte de la naturaleza y la vida, es el resultado de la relación entre las personas solteras y la comunidad; no es un hecho negativo en sí mismo que debe ser eliminado, pero es una visión diferente que requiere ser estudiada y analizada. También es un catalizador potencial que impulsa las transformaciones que de otro modo tomarían mucho tiempo.



Pensando en la interrelación entre las múltiples dimensiones del conflicto y el diseño, también abordará los grandes desafíos existentes en los diversos territorios: desde la desigualdad social y económica, los cambios ambientales dramáticos, los procesos de identidades y sus desvaríos populistas, las migraciones (sectores nacionales, rurales a urbanos, interurbanos, etc.), desde el envejecimiento de la población y las transformaciones culturales hasta la equidad y la identidad de género entre muchos otros.



Los organizadores aceptan estudios de casos, propuestas de diseño, proyectos de investigación científica y tecnológica, documentos de revisión, documentos de discusión y consideraciones teóricas para conocer, discutir o adoptar diferentes enfoques, prácticas y procesos de diseño con respecto a la Ciudad, la ciudadanía y las Políticas Públicas, el surgimiento de Nuevas Ruralidades, la discusión sobre Identidad y Cultura, o el reconocimiento de espacios para el Activismo y la Participación.



Los documentos de la Red Latina para el Desarrollo de Procesos de Diseño se leen en más de 15 países. Es por eso que se espera que se envíen artículos cortos, de no más de 20.000 caracteres incluyendo espacios (excluyendo bibliografía) en idioma inglés.



Todas las conferencias serán a través de Microsoft Teams, cada conferencia tendrá su enlace de acceso. Todas las conferencias son gratuitas y abiertas, por lo que no requieren registro. Mayor información: https://www.desingandterritory.com/