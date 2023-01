Contratos en la alcaldía de Cali vuelven a estar bajo la lupa en la ciudad, entre cuestionamientos e inquietudes de veedores, un laboratorio ciudadano y del abogado Élmer Montaña.

El abogado y exfiscal Montaña señaló que hay presuntas irregularidades con dos contratistas en la secretaría de Vivienda de la ciudad.



(Lea también: ¿Subieron a bus del MIO, simulando ser cantantes y sacaron puñales?)



Según Montaña, uno de los contratos es con quien sería un funcionario por prestación de servicios o PSE, suscrito en octubre de 2021.



Aseguró además que los pagos habrían sido de más de 11 millones de pesos.



Anotó que lo grave es que este contratista de Alcaldía sería el representante de dos empresas y, presuntamente, habría participado en un concurso de méritos de la misma secretaría de Vivienda, al tiempo que habría prestado servicio como asesor de esta dependencia.



(Además: Un hombre murió atropellado por un carro recolector de basura en Jamundí)



El funcionario en cuestión habría ganado el concurso, de acuerdo con el abogado Montaña, sobre un contrato por $ 740 millones. Montaña reiteró que habría estado vinculado a la secretaría de Vivienda del distrito, en ese momento.



Este contratista, de acuerdo con el abogado Montaña, también habría ganado un segundo contrato por $ 772 millones, siendo asesor del distrito.



Así mismo, el abogado cuestionó dos contratos de consultoría de la Secretaría con un particular por $ 312 millones y $ 358 millones que, presuntamente, no habría acatado los lineamientos de la contratación pública nacional por haber sido otorgados de manera directa y no por convocatoria.



Aseveró que una de las integrantes de la firma consultora habría sido vinculada como funcionaria a la secretaría de Vivienda de Cali, cuando se firmó el contrato por $ 358 millones con un contrato hasta el 2022 y con un contrato total de 25 millones.



(Lea también: Exministro dice que a hijo le dispararon al no frenar su carro en sur de Cali)



Al conocer todos estos señalamientos, en la alcaldía de Cali informaron que la secretaria de Vivienda de la ciudad, Martha Liliana Hernández, está preparando un informe, respondiendo a cada uno de los mismos. "Debe ser con una respuesta argumentada".



En la Administración se indicó que estos cuestionamientos estarían equivocados.

92 mil contratos entre 2018 y 2021

Entre 2018 y 2021, la alcaldía de Cali superó los 92 mil contratos de prestación de servicios con personas naturales.



(Lea también: Andrés Escobar lanza campaña política y le aplazan la audiencia)



Según ‘Mi Cali Contrata Bien’, cuya vocera es María Isabel Alvarado, un promedio 15 veces mayor en comparación con las alcaldías como Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena o Medellín.



El análisis relaciona períodos en los gobiernos de Maurice Armitage y Jorge Iván Ospina. En las cuentas del laboratorio ciudadano, la ciudad sumó 92.696 contratos en esos 4 años, es decir, 23 mil contratos anuales frente a Cartagena (22.890), Barranquilla (15.855), Bucaramanga (7.445) y Medellín (2.354). Indicó que el promedio anual de contratista por prestación de servicios (PSE) sería de 11.468, frente a 4.234, de Cartagena; 3.219, de Barranquilla; 1.407, de Bucaramanga, y 504, de Medellín.



Mi Cali Contrata Bien informó que estos datos se basaron en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública en el país (Secop) I y II.



El informe indica que fueron 18.894 contratos en 2018; 22.391 en 2019; 26.092 en 2029; 25.319 en 2021. Alvarado sostiene que se trata de visualizar cómo se mueve la contratación pública y la inversión de los recursos ciudadanos.



La directora de Contratación Pública de Cali, Alejandra María Puentes, respondió que luego de la reforma administrativa en 2016 (gobierno de Armitage), la alcaldía de Cali pasó de 18 organismos a 28. Dijo que en el actual mandato (Ospina) el valor de contrataciones se redujo en 44 por ciento.



Anotó “que en los años posteriores, el aumento promedio solo ha sido del 10 %”. “Sin embargo, la planta de personal no creció y por eso presenta un déficit de alrededor del 89 %. Luego, el número de contratistas creció en un 62 %, aproximadamente, es decir, en menor proporción al déficit”.



Señaló que al comparar con Medellín: “Se tendría que conocer la realidad de su planta para saber la capacidad de operación. Ellos debieron definir su necesidad o insuficiencia de personal para ser suplido por prestadores de servicios”.



La directora de Contratación Pública de Cali Considera que “no es congruente comparar el número de contratistas en un Distrito Especial como Santiago de Cali, con más de 2’500.000 habitantes, con ciudades intermedias de una considerable menor población, presupuesto, estructura administrativa y necesidades que se deben suplir”.



CALI