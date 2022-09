En una semana, cuatro gerentes y la directora del área jurídica de Empresas Municipales de Cali (Emcali), han salido de sus cargos por los presuntos sobrecostos de un contrato que la principal empresa de los caleños celebró con la Unión Temporal AMI, por un valor de 215 mil millones de pesos.

El primero en presentar su renuncia fue el gerente general de Emcali, Juan Diego Flórez, quien dejó el cargo a las pocas hora de que el Sindicato de Trabajadores de Emcali (Sintraemcali) reveló escandalosos detalles del contrato.



Sin embargo, Flórez ha sostenido que tiene su conciencia tranquila. Hernando Morales, su abogado, argumentó que se trató de un error al no lograr explicar en un medio de comunicación que lo que se cotizaba no era un equipo de televisión, sino un sistema lo que se estaba valorando.



El pasado viernes se especuló que el exgerente general de Emcali había tomado un vuelo a las 11 de la noche del día anterior y con destino a un país en el exterior. El rumor fue desmentido por allegados a Flórez, quienes señalaron que permanecerá en Cali para dar las explicaciones que le pidan las autoridades.



Ese mismo viernes, durante una junta directiva de Emcali, el alcalde Jorge Iván Ospina, anunció que el director del Departamento de Hacienda, Fulvio Leonardo Soto, asumirá la gerencia general de Emcali en calidad de encargado.



La segunda cabeza que rodó fue la del exgerente del área de Energía de Emcali, Marino del Río Uribe, quien presentó su dimisión el fin de semana pasado.



Sin embargo, estas dos renuncias no apaciguaron los ánimos y a primeras horas de la mañana de ayer lunes integrantes de la junta directiva de Sintraemcali bloquearon con muebles y otros elementos la entrada a la oficina de la gerencia general de la empresa.

En un comunicado, Sintraemcali pidió "de inmediato sean declarados insubsistentes el gerente de Almacenamiento Empresarial y la subgerente técnica de la unidad Estratégica del Negocio de Energía".



Al finalizar la tarde del lunes se confirmaron la renuncias de Jorge Saldarriaga, gerente de Abastecimiento Empresarial; Arturo Fernández, gerente comercial, y Diana Patricia Urrego, directora jurídica.

El Alcalde dice que le hacen 'matoneo'

En relación a los últimos acontecimientos en Emcali, el alcalde Ospina le dijo a este medio: "Efectivamente, tenemos el gerente encargado, Fulvio Leonardo Soto, nuestro director de Hacienda. Él ha pedido la renuncia a diferentes áreas que no han sabido responder al daño reputacional que ha tenido la empresa a través de los supuestos contratos de televisores a 45 millones de pesos. Lo que hemos investigado hoy, y que queremos que una comisión autónoma verifique, es que no hay tal (compra) de televisores a 45 millones, sino que se trata de una incorporación tecnológica, que incorpora un monitor, que efectivamente vale 45 millones”.



Con respecto a las renuncias de los gerentes señaló: ”La salida (de los gerentes) no se debe a un requerimiento del Sindicato, sino a la propia decisión del Alcalde tomada hace varios días”.



El alcalde de Cali también se refirió a la audiencia que realizó la Procuraduría General de la Nación acerca de la contratación durante su administración. Señaló que es víctima de "matoneo". Esto dijo al término de la audiencia: "Me llama mucho la atención que dicha visita (de la Procuraduría) se adelante en el marco de un matoneo que viene sufriendo el señor alcalde, producto de la situación que se presenta en Emcali, situación de la cual el Alcalde no forma parte, por que el Alcalde no contrata ni gestiona los procesos contractuales de la empresa".



La audiencia de la Procuraduría coincidió con las marchas en contra de las reformas del Gobierno Nacional y quienes participaron en la que se hizo en Cali aprovecharon para pedir la renuncia del Alcalde Ospina, quien reaccionó a esa petición en su cuenta de Twitter.

Hoy llegaron los camisas blancas a gritarme en el Cam, por supuesto que no estaba nadie del programa Todos y Todas a Estudiar, ni nadie de los comedores comunitarios , ni nadie de los Parques para la Vida, ni ninguna organización popular

Estaba la clásica arrogancia derrotada ! — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) September 27, 2022

A El Tiempo, el alcalde Ospina le dijo con respecto a quienes piden su renuncia: "En relación a los sectores uribistas que demandan la renuncia del Alcalde, pues no pretenden sino desinstitucionalizar, no pretenden sino dar daño a la institucionalidad existente bajo una lógica de angustia cuando han perdido el control del Gobierno Nacional después de montones de años a su cargo”.

