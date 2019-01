Cuatro años y cinco condenados, y no se sabe dónde está Paula Nicole

Son cuatro años sin saber qué le pasó a la pequeña Paula Nicole Palacios, cuando dos hombres y una mujer se la llevaron a la fuerza y la subieron a una camioneta a plena luz del día, desapareciendo del corregimiento San Antonio de Padua, en Buesaco (Nariño).

El rapto generó tal consternación desde entonces, mientras sus padres, Nilsa Elizabeth Narváez y José Eduardo Palacios, no pierden la esperanza de que su hija, que hoy tendría 9 años, pueda regresar con ellos sana y salva. La menor fue raptada el 28 de diciembre de 2014.



Sin embargo, la investigación que en estos últimos cuatro años deja seis capturados, de los cuales, cinco recibieron condenas, cada uno de 42 años y 6 meses de prisión, no ha resuelto el misterio. ¿Qué le pasó a la niña?



De los seis detenidos, Fabio Insandará, primo de la mamá de Paula Nicole, fue absuelto en el proceso, pero no queda claro qué sucedió realmente con la niña.



La versión que tomó más fuerza, luego del testimonio José Germán Paguatián Insandará, uno de los primeros condenados, es la posible venta de la niña en una trata de personas con adultos a una banda criminal en Ecuador que habría sido contactada desde Cali. Todo con el objetivo de tráfico de órganos por 50 y 60 millones de pesos.



El condenado dijo que López también lo había buscado para “diferentes clases de torcidos”, como el robo de motocicletas. Además, el capturado contó que la niña, tras ser raptada a la salida de su colegio, fue llevada inicialmente a Cali. Pero Paguatián sostuvo en su declaración que nunca supo a dónde los delincuentes se llevaron a Paula Nicole y si aún está viva.



“Yo conozco a la señora Blanca Digna López López que vive en una vereda que se llama El Convento, que pertenece al municipio de Chachagüí, desde hace mucho tiempo, porque vive en la misma vereda en donde viví yo”, dijo Paguatian Insandará al fiscal del caso en su confesión.



“A finales de noviembre (de 2014) yo me encontré con ella (Blanca López) en Chachagüí (Nariño), a eso de las 10 de la mañana y ella me hablaba de que trabajaba en el tráfico de niño y de personas”, continuó.



Además de López López y Paguatián Insandará, en 2018 también fueron condenados Erwin David Quintero Martínez, Jesús Fernando López Bolaños y Luis Antonio López Ojeda, a quienes además se les impuso una multa de 3.000 salarios mínimos mensuales vigentes. López Bolaños y López Ojeda se encuentran privados de la libertad en la cárcel judicial de Pasto.



Los padres de Paula Nicole nunca han salido del asombro por lo ocurrido. En el proceso se indicó que Luis Antonio López era quien conducía la camioneta que se llevó a la pequeña.



“Nosotros aquí la seguimos esperando aunque desde que desapareció no se ha sabido nada de ella”, dijo la madre. “Lo que pedimos es que se diga la verdad o sino prepararnos para lo que Dios quiera”, anotó.



“De qué nos sirve que condenen a tanta gente si no han dicho nada y aún no sabemos sobre el paradero de nuestra hija”, aseguró la desesperada mujer que vive de la agricultura con su esposo en Buesaco, donde no cesan de pegar avisos con las fotos de Paula Nicole, a la espera de que alguien les dé informes sobre su paradero o sobre lo que le sucedió realmente, para dejar atrás estos cuatro años de zozobra que los ha ido carcomiendo. “Nosotros siempre le hemos pedido a Dios que se conozca la verdad para acabar con esta incertidumbre y si ellos tienen que ver con la desaparición que hablen y digan que hicieron con la niña”, indicó la madre.



“Yo no puedo juzgar a nadie, solo quiero que digan si está viva o está muerta”, declaró la esperanzada madre. Ella quiere celebrarle los cumpleaños que no ha podido festejarse a su niña, quien los celebra cada 30 de septiembre.



La Policía Nacional mantiene la búsqueda de Paula Nicole, plagiada cuando tenía 5 años y por quien las autoridades anunciaron desde el plagio pagar una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien brinde información que permita esclarecer y concluir este caso.



PASTO