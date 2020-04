Cuarentena de confesiones a distancia pero con fe: padre José González

La primer lección de esta crisis está en que es hora de detenernos, segunda obedecer para que no nos detenga la soberbia. Quédese en su casa, lávese las manos, no salga si no tiene que salir, cambie de actividades, acepte lo que está hablando el Gobierno. En este momento tan difícil, la voz de los gobernantes, es la voz de Dios, la iglesia lo ha dicho, como en el caso del Papa, quien estuvo solo con unas personas en una Basílica inmensa y fue un mensaje. Las eucaristías están con 4 o 5 personas con las debidas distancias. Sé que hay gente que tiene que salir para cobrar o pedir, ojala el coronavirus no sea menos letal que el hambre, no nos lleve por delante, porque mucha gente vive del diario.

Nací en Dagua, Valle del Cauca, y he vivido casi todo el tiempo de mi vida en Cali, desde mis 16 años terminé el bachillerato en un colegio de la arquidiócesis y después entre al seminario, llevo 31 años de vida sacerdotal.



En medio de esta crisis sanitaria, me estoy cuidando mucho, soy hiposuprimido porque fui trasplantado hace 18 años, entonces me tengo que cuidar más. Sin embargo, hay que acompañar a la gente, además ellos me ven y se ajuician. A veces, ellos creen que cuando estamos repartiendo la comida, no les va a tocar enfrentar el virus, entonces yo les pido orden y se tranquilizan.



Esta Semana Santa se celebrará de una manera distinta, igual se vive el misterio de cristo, su pasión, su muerte y resurrección que es desde el domingo de ramos hasta el domingo de resurrección, que empieza la pascua.



Una semana distinta, inédita e impensable. En noviembre y diciembre, no pensábamos que íbamos a vivir esto, ahora tenemos la esperanza de que pase pronto, porque no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ni médico que lo asista.

Seguiremos acompañando a las personas y oraremos con ellas, a pesar de ser una Semana Santa distinta, seguirá dirigida y ofrecida a Dios.



Hay fieles que me han llamado y visitado para recibir sus confesiones, con la distancia debida, vienen a la sala o yo bajo y los atiendo. Es un servicio que hay que prestar también y los sacerdotes estamos prestos para eso. Deben venir con tapabocas, deben guardar mínimo dos metros y después hablar.



Estoy unido a las transmisiones de la Catedral en las redes sociales. El jueves 9 de abril, tuvimos una eucaristía en Santa Filomena, mi parroquia y vamos a estar con los sacerdotes, Luis Fernando va a predecir esa eucaristía, con los debidos cuidados, manteniendo las distancias y todo.



En cuanto a las donaciones, con la Fundación Samaritanos han sido absolutamente generosos. Además, han realizado donaciones para el banco de alimentos.



La gente de Cali es absolutamente generosa, lo digo también por las donaciones que realizan los gremios, cómo se han agrupado y unido para ver qué falta.



Algo que me sorprendió en la mañana del miércoles 8 de abril, fue una mujer mayor y humilde, que nos entregó una pequeña alcancía de barro. Se veía que lo ahorró por un largo tiempo y era de lo poco que tenía para vivir. Nos negamos a recibirla, porque era su alcancía, pero ella no aceptó y la donó a la fundación. Después de que pase todo esto, iré a verla y abrazarla, no le llevaré su alcancía pero la voy a ayudar porque el de ella fue un acto completamente maravilloso.



Esta Semana Santa distinta será un tiempo para reflexionar y preguntarnos ¿Qué nos pide Dios? Y ¿Cuál es la actitud que debemos tomar? Si es de renegar o aceptar, estamos viendo que el mundo está cambiando no solamente en pensamiento, sino en sentimientos y en acciones, los seres humanos cambiamos para estar en comunión con esta casa, la cual nos está reclamando.



