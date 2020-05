Así funcionará el aislamiento en Cali a partir del 1 de junio

La reactivación económica de Cali será lenta. Según la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, la pandemia sigue manteniendo a la ciudad doblegada y así será por mucho tiempo. La reintegración de los sectores autorizados por el Gobierno Nacional, los de las manufacturas y la construcción, a partir del 27 de abril, y los que se esperaban desde el pasado 11 de mayo todavía se mantiene por debajo de las expectativas.

Con todo esto, en estas últimas semanas, la reincorporación esperada era de 118.504 trabajadores. Ya después del 31 de mayo, cuando terminaría la cuarentena, con los trabajadores de la industria manufacturera y los de la construcción que seguirían incorporándose, la cifra podría superar los 500.000.



Pero un informe del Centro de Inteligencia Económico y Competitividad (CIEC) indica que se esperaba que en Cali se reactivaran en estas últimas semanas, 11.459 empresas, de las cuales, el 30,8 por ciento pertenecen al sector manufactura, es decir, 3.533 empresas. Hay un 69,2 por ciento que pertenece al comercio al por mayor y al por menor, con un total de otras 7.926 empresas.

De acuerdo con el CIEC, solo la semana pasada habían regresado 12.000 de esos 118.504 trabajadores, es decir, apenas el 10 por ciento de esa población. De 11.500 empresas con esos 118.504 empleados, el retorno había sido de 1.200 entidades. Al parecer, han tenido dificultades con los trámites para obtener por la página web de la Alcaldía el 'pasaporte sanitario digital'. Es el permiso para que puedan salir sin problemas a sus trabajos, confirmando que están en buen estado de salud.



Como lo explicaron en la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, se espera que después del 31 de mayo la situación en Cali se pueda ir normalizando, pues buena parte de la economía depende del sector del comercio. En este punto se habla de centros comerciales, restaurantes o bares, donde las pérdidas son incalculables.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, señaló que la ciudad debe activarse, porque ya la cuarentena ha venido generando fatiga y conciben una ciudad blindada para siempre.



Otro punto que también preocupa al alcalde de Cali son los ingresos del municipio, pues se basa, sobre todo, en el recaudo del impuesto predial. Con la crítica situación por la pandemia, muchas personas no han podido pagar este y otros impuestos, así como otras obligaciones. Como tercer factor, “hay microempresas que no tienen capital de trabajo, por lo que la reactivación se torna más compleja. No hay capital de trabajo, porque no hay cómo pagar la nómina o planta de empleados”, informaron en la Secretaría de Desarrollo Económico.

Al pensar en alternativas, como por ejemplo, el plan de reactivación en el proyecto de Acuerdo del Plan de Desarrollo que presentó la Alcaldía de Cali, se plantearon estrategias por 2,2 billones de pesos. Pero el monto que se requeriría podría superar el doble.



Entre tanto, hay empresarios de restaurantes, como Yónier Arbeláez, quien dijo que estos negocios están preparándose con un protocolo de bioseguridad para atender con distancias a sus clientes en sus instalaciones.



Así mismo, en Cali, se habla de implementar un corredor bioseguro gastronómico en inmediaciones al mirador del cerro Cristo Rey, para la reactivación económica. Se busca con ello beneficiar 26 emprendimientos, en su mayoría, restaurantes. La concejal Diana Rojas indicó que "habrá estrictos protocolos de bioseguridad para la salubridad en cada uno de los procesos". Anotó que el modelo "debe servir de ejemplo para otros sectores". Según Rojas, hay apoyo de la Confederación de Hostelería de España, la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle y la Cámara de Comercio, entre otros.



La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés) presentó al Gobierno Nacional la propuesta para que los restaurantes del país abran sus puertas.

“En la propuesta, tuvimos la oportunidad de construir protocolos ajustados a la realidad de la industria, es decir, no será una norma que no nos aplique", dijo Brany Prado, vicepresidente ejecutivo de Acodrés regional Pacífico y Amazonía.



La bioseguridad exhaustiva es la bandera de la iniciativa que revisa el Ministerio de Salud, mientras tanto siguen solo los domicilios.



“Esperamos que se apruebe, para iniciar la socialización, implementación y expedición de pasaportes sanitarios”, dijo Prado.



Al establecer protocolos vendría la validación de los mismos con Acodrés en los restaurantes caleños, en consenso con la Secretaría de Salud Municipal.

Actualmente, se adelantan procesos de capacitación. Casi 260 establecimientos serán certificados en normas de bioseguridad, con apoyo de la Secretaría de Turismo y el Sena.



El secretario de Turismo de Cali, Carlos Martínez, manifestó que las capacitaciones se intensificaron desde que inició el aislamiento.



“Este certificado en normas de bioseguridad es una de las iniciativas más importantes a desarrollar de cara a la reactivación económica paulatina de los establecimientos gastronómicos que, a su vez, operan en zonas turísticas. Es una doble ganancia”, dijo Martínez.



Negocios en corredores como el kilómetro 18 y Cristo Rey, zonas de El Peñón, Ciudad Jardín, Granada, entre otras, se beneficiarán.



“Una de las promesas que tenemos que hacerles a los clientes es que ofrecemos un espacio seguro, con las condiciones de asepsia y de bioseguridad. Estamos comprometidos”, dijo Alberto Portillo, presidente de la Corporación Río Aguacatal, que asocia a cerca de 5 restaurantes del kilómetro 18.

