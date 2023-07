La definición de candidato del Pacto Histórico en la capital del Valle del Cauca ha estado rodeada de intentos de alianza, definiciones no oficializadas, llamados a diálogo y nombres sorpresa.



El domingo 16 de julio se realizó la Asamblea del Poder Popular y Ciudadano con presencia de los precandidatos Élmer Montaña, Deninson Mendoza, David Millán, Jorge Iván Vélez y Nelinton Ramos.



En la última semana se movió la posibilidad de candidatizar una llave femenina con Margarita Rosa de Francisco y Mabel Lara a la Alcaldía de Cali y la Gobernación del departamento.



En la mañana del domingo 16 de julio se dio lugar a un conversatorio de puertas abiertas entre precandidatos a la Alcaldía de Cali por el Pacto Histórico y movimientos progresistas.



El llamado se hizo bajo la consigna: "los precandidatos a la alcaldía de Cali seguimos en la jugada".

NelinTon Ramos, Élmer Montaña, Deninson Mendoza, Jorger Vélez y David Millán. Foto: @elmermontana

Así avanzan en ¡El Pacto empieza su recorrido por Cali!, por lo que una semana atrás estuvieron en un conversatorio de puertas abiertas en el sector de Floralia.



"Queremos oír la gente y construir juntos nuestro plan de gobierno local. Nos vemos allí", aseguran.



Los aspirantes manrtienen sus nombres a partir de mensajes del Pacto Histórico Oficial como: "La coalición decidirá, por medio de las instancias definidas, cómo participará en las elecciones en cada región y en su momento lo anunciaremos oficialmente al país".



El partido apunta: "El Pacto Histórico, como coalición de partidos progresistas del país, en ningún departamento ha definido o confirmado aún avales a las elecciones territoriales. Quiere decir que, no hay candidaturas oficiales del Pacto Histórico, solo precandidaturas de cada partido".

No hay candidaturas oficiales del Pacto Histórico, solo precandidaturas de cada partido FACEBOOK

TWITTER

En la última semana de junio, por redes, se anunció que Danis Rentería, el exsecretario de paz y Cultura Ciudadana, había sido elegido por una mesa técnica del Pacto Histórico.



Ello suscitó controversia con los precandidatos que esperaban una encuesta o una salida concertada.



Rentería dice que oficialmente es el candidato de Colombia Humana y ha salido a desmentir que se retiraría para ir a un viceministerio, aparte de ceder el paso a Mabel Lara o Margarita Rosa de Francisco.



Esta información es falsa. Nosotros seguimos trabajando por el propósito trazado inicialmente, siempre bajo la directriz del Pacto Histórico.



El día lunes, 17 de julio, el Pacto Histórico oficializará sus decisiones internas y nosotros acataremos cualquier resultado. https://t.co/acpPS4KJqM — Danis Rentería (@DanisRenteria) July 13, 2023

"El día lunes, 17 de julio, el Pacto Histórico oficializará sus decisiones internas y nosotros acataremos cualquier resultado", aseguró.



Jorge Vélez, expresidente del Sindicato de Trabajadores de Emcalio (SIntraemcali, dice que "queremos oír la gente y construir juntos nuestro plan de gobierno local".

Iniciando está asamblea de las bases del #PactoHistorico Cali. pic.twitter.com/hKdO9KC4QX — Elmer José Montaña Gallego (@elmermontana) July 16, 2023

Élmer José Montaña Gallego, abogado, defensor de Derechis Humanos y exfiscal, quien ha elevado denuncias por corrupción en Cali y Valle del Cauca, dijo que este acto refleja que el Pacto Histórico vive.



Deninson Mendoza, exsecretario de Desarrollo Económico del Valle del Cauca y exgerente de Telemedellín, dijo que "si los caleños me dan la oportunidad y Dios me regala vida, me comprometo a cambiar el destino de nuestra ciudad con la Cali Futuro.



José David Millán, máster en política territorial y exdirector de Planeación de Cali, dijo que la Asamblea es importante para los procesos alternativos y del campo progresista en la ciudad.



Nelinton Ramos, abogado y docente, señaló que "sigue firme en la búsqueda de consenso para tener candidatura única a la alcaldía de Cali. Unidos por el cambio. Vamos a vencer".

