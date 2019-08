Al quedar sin protección policial, excompañero mató a mujer en Palmira

En zona rural de Palmira fue asesinada una mujer que estaba bajo protección debido a denuncias de maltrato y amenazas por parte de quien había sido su compañero sentimental.



Las autoridades detuvieron a quien figura como sospechoso del feminicidio.

En los últimos meses, Karol Andrea Grisales Casas sufría por los conflictos con su excompañero sentimental, que no aceptaba la separación.



La historia se inició desde el municipio de Tuluá, donde la mujer radicó dos denuncias por violencia intrafamiliar. Ella se habría trasladado a Palmira y allí debió acudir también a las autoridades en busca de protección.



Así fue establecida una medida de protección policiva que la seguía en el corregimiento de Rozo, a unos 15 minutos del casco urbano de Palmira. La secretaria de Mujer, Equidad Género y Diversidad Sexual en el Valle, Luz Adriana Londoño, al lamentar lo ocurrido, dijo que ella llegó a su casa del barrio La Acequia, acompañada de la Policía, pero salió al llamado callejón Bugy-Bugy, a traer a su hijo en la casa de la exsuegra, hacia las 8.00 de la noche del martes.



En estos momentos apareció, según los informes oficiales, el excompañero que la atacó a puñal. La mujer sufrió heridas en un antebrazo y el cuello que le provocaron la muerte en un puesto de Salud. Las diligencias de levantamiento fueron asumida por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fiscalía 148 Seccional.



Las autoridades iniciaron un seguimiento y localizaron al presunto agresor en su lugar de residencia, en el corregimiento La Torre, dijo el comandante del Distrito de Policía de Palmira, coronel Efrén Blanco, quien anotó que les entregó a los uniformados un cuchillo, que habría sido usado en el ataque.

El hombre fue dejado para legalización de captura ante un juzgado de Control y Garantías.



"Es muy triste ver que cuando una mujer acude a instancias de protección a poner una denuncia no le llegue la medida que ella necesita", dijo Londoño.



Anotó que no pocas mujereses se resisten a ir a casas de acogida, que son la medida más eficaz de protección, porque consideran que es un castigo o se duelen de ser alejadas de sus familias. Hemos avanzado en proceso de protección mediante la articulación con la Rama Judicial, la Fiscalía y la Defensoría. Este caso no fue reportado al Observatorio de Género para un seguimiento de la ruta".