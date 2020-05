No todos los estudiantes en Cali volverán a clases en agosto

La semana entrante la Secretaría de Educación de Cali tendrá listos los lineamientos generales de los protocolos de bioseguridad que se seguirán en las diferentes instituciones educativas de la capital del Valle a partir del primero de agosto próximo, cuando se regrese a clases presenciales.

William Rodríguez Sánchez, secretario de educación encargado de Cali, explicó que una vez estén elaborados esos protocolos se entregarán a la Secretaría de Salud para su revisión.



La clave para el regreso de las clases en los planteles educativos de Cali será la aprobación de los protocolos de biobioseguridad por la autoridad sanitaria municipal.



Desinfección de plantas físicas, disponibilidad de jabón y gel antibacteriales en los baños y entrega de kits de bioseguridad, son algunos de los elementos de esos protocolos de bioseguridad.



(Le recomendamos leer: Alerta Cartagena: segunda ciudad del país en muertos por coronavirus)



Además, se procurará que en los salones de clase los alumnos guarden la distancia mínima de 1,5 metros entre cada uno de ellos. El material didáctico de uso colectivo también quedará prohibido para evitar eventuales contagios.



En cuanto a los horarios de ingreso a los colegios, así como de salida de estos, el jefe de la educación en Cali comentó que serán "escalonados" para evitar las aglomeraciones en las puertas de acceso a las instituciones educativas. En este aspecto, Rodríguez señaló que requieren el apoyo de la Secretaría de Movilidad municipal y que el gremio del transporte cumpla con los requerimientos de distanciamiento social.

Primero los más grandes

Sin embargo, el secretario de Educación (e) hizo énfasis en que la totalidad de estudiantes no regresará a las clases presenciales en dos meses. "La alternancia lo que implica es que nosotros tenemos que empezar un proceso gradual, lo cual nos implica que no todos los estudiantes van a entrar el 1 de agosto a clases presenciales".



Según Rodríguez, los 167.000 estudiantes que tiene el sistema educativo oficial, más los 59.000 que tiene el sistema educativo contratado, más los cerca de 150.000 de los colegios privados; no van a estar todos el 1 de agosto en clase. El retorno será gradual y se concertará con cada una de las instituciones educativas, incluso con las privadas.



(También puede ver: Mujer insulta y golpea a policías que le pidieron sus documentos)



El funcionario propondrá que inicialmente ingresen a clases los alumnos de los grados superiores y paulatinamente se vaya ampliando el retorno a los estudiantes de grados inferiores, "teniendo en cuenta que los niños y niñas de preescolar, primero, segundo y tercero de primaria son mucho más afectivos, más espontáneos y tener control de que no haya interacción física directa es mucho más complejo".

Clases hasta diciembre

Con respecto al calendario escolar durante este año, Rodríguez les recordó a estudiantes y padres de familia que las vacaciones de mitad de año (de junio-julio) se adelantaron entre el 31 de marzo y el 19 de abril pasados, así como las semanas de desarrollo institucional de diciembre de este año.



Rodríguez, además, recalcó que el proceso escolar se retomó con la educación en casa, continuará hasta la semana de receso de mediados de octubre próximo (del 12 al 17) y seguirá hasta la segunda semana de diciembre, para garantizar las 40 semanas lectivas, que no serán presenciales sino alternadas con educación en casa.



(Le puede interesar: En Neiva contemplan apertura de bares y discotecas el primero de junio)



El secretario señaló que el Ministerio de Educación le pidió a las secretarías de educación elaborar cronogramas flexibles, lo cual permita tener algunas semanas de desarrollo institucional para hacer ajustes y garantizar unos mínimos de calidad en el proceso educativo.



CALI