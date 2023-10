Óscar Gamboa aspira a ganar la Gobernación con el 'voto rebelde'

Más maduro y experimentado, y con una visión más amplia de gobierno, el candidato

Óscar Gamboa Zúñiga aspira a llegar a ser el gobernador del Valle del Cauca en las elecciones del 29 de octubre.



Siente que su reciente trabajo de Ministro Consejero para Asuntos Políticos en Estados Unidos, le dio una visión más amplia para hacer del Valle un territorio de oportunidades que según considera, le falta liderazgo.



Aunque es consciente de la complejidad del panorama electoral, en sus cuentas confía en cautivar lo que denomina el 'voto rebelde' para soñar con un Valle distinto.

El tema social, uno de los claves para el candidato bonaverense.

¿Cuáles son los ejes de su propuesta?

Lo primero es recuperarle al Valle la confianza en la institucionalidad departamental. Lo segundo es recuperarle la vocación al departamento Valle del Cauca y el tercero, una mezcla orientada a partir de esa recuperación de la vocación, es decir, generar oportunidades para todos los sectores.



El Valle es un departamento absolutamente desigual y obviamente está impactado por las migraciones del Pacífico, el norte del Cauca y el Eje Cafetero. Entonces, es un departamento que ha concentrado picos de inseguridad muy evidentes y nos presenta un desafío en todo el escenario de la autoridad. Como tal la política departamental de seguridad, que es lo que yo planteo, pero también es un desafío desde su vista social, pero sostenible.

¿Qué cuentas hace para llegar a la Gobernación?



No hubo un departamento en Colombia ni una ciudad como Cali, donde golpeó con más rigor el estallido social. Esta es la primera elección territorial o sea alcalde, gobernadores, concejales y diputados, después del estallido social. Ojo hay que poner un gran interrogante a esto. Aquí hay una gran incertidumbre, en las encuestas serias y no en las amañadas que 'el no sabe y no responde' y el voto en blanco es muy alto, porque aquí hay un voto rebelde, aquí hay un voto protesta frente a lo mismo es siempre. Por eso, mi expectativa es ganar y por eso me vine.



Vengo de Washington y di semejante paso, que quizás lo hago solamente yo, dejar el cargo de Ministro Consejero para Asuntos Políticos, que es un cargo no menor de una relación tan importante, para venir por tercera vez a enfrentar, esto y lo digo con orgullo, porque es un indicador de mi carácter, de mi coherencia, de mi perseverancia, de mi firmeza y de la convicción que tengo de que las hegemonías como la que están gobernando el Valle golpean negativamente a la democracia.

¿Cómo financia su campaña?

Una persona como yo, que no tengo plata y, obviamente, usted sabe que los empresarios o personas de buen origen en términos financieros, pues sí, aquí no hay que llamar ese engaño, aquí es la encuesta sobre la posibilidad y así mismo se levantan o se apagan las voluntades.

Gamboa cuenta con alta experiencia en política internacional.

Esto es sudando petróleo, he tenido aportes de amigos, más que el dinero en especies, en temas de publicidad, en temas de cuña, el trabajo de las redes sociales y obviamente, mis ahorritos que en dos años y los dolaritos que alcancé a ahorrar, y de malas que cuando me vine el dólar bajó de precio, fueron menos pesos, y es simplemente la lucha, y con uno o dos empresarios que me han hecho unos aportes. Hasta el momento no me he gastado ni $ 500 millones, quiero gastarme el dinero suficiente para ganar, no el dinero suficiente para sobrepasar los topes, ni para comprar votos, pero sí para ganar.

¿Cómo analiza el manejo en el departamento?

Voy a tomar tres indicadores que mezclan la falta de gerencia y la falta de liderazgo. Primero, que ya se volvió un martirio el puente de Juanchito que es el ícono de la falta de eficacia, de eficiencia, por lo tanto, de actividad en la gerencia pública. Otro indicador: hace ocho años, inclusive, cuando llegó Dilian Francisca Toro al poder como gobernadora, nos inventaron aquí un impuesto a la seguridad que fue polémico, la gente reclamó, pero ahí está el impuesto y nos lo siguen cobrando. ¿Dónde está la seguridad en el parque? ¿Dónde están las cámaras funcionando? ¿Dónde está la Policía más robusta? Entonces son indicadores de falta de gerencia efectiva, clara y transparente. Segundo, en términos de liderazgo, la vía Mulaló - Loboguerrero, que de aquí en una hora se llegaría al mar, dónde está el liderazgo de la institución departamental de Valle del Cauca. ¿Qué pasa con la promoción de los canales de acceso del puerto de Buenaventura, que una vez más es lo menos competitivo? Eso no es responsabilidad presupuestal ni funcional de la gobernación, pero sí del liderazgo vallecaucano.

¿Qué opina de la situación de seguridad en el departamento?



Catastrófica por eso propongo que, cuando yo sea gobernador, poniendo a Dios por delante, vamos con los 42 alcaldes y alcaldesas que se elijan, los dos distritales, los 40 municipales, a construir una política de seguridad en el departamento de Valle del Cauca y aquí vamos a involucrar también al sector privado y también a la sociedad civil, una política.



¿Qué está pasando hoy? Estalla una bomba en Jamundí, entonces arrancamos a un Consejo de Seguridad en Jamundí; que mataron a tres en Cartago, Consejo de Seguridad en Cartago; que mataron a la Secretaria de Tránsito y Movilidad en Tuluá, hay que compactar el departamento una política que tenga tres ejes: Primero, el control territorial y aquí tenemos que meternos la mano al bolsillo para financiar, para complementar y dotar a la Fuerza Pública de mejores instrumentos para combatir el delito. Segundo, el delito para tener control.



Hoy la gente le da miedo sentarse en un restaurante porque los atracan. A la gente le da miedo sentarse en el antejardín de la casa, porque pasan unos tipos en una moto, los intimidan, los roban? Entonces, aquí tiene que sentirse que hay autoridad. Todo esto obviamente está en el marco de la Constitución y la Ley. A esto le sumamos la tecnología.



Es vergonzante que en promedio solo el 10 por ciento de las cámaras de seguridad están funcionando. Si las cámaras hoy, las que funcionan nos están registrando el hecho cumplido y eso hasta lo viralizan por redes, quiero también que nos metamos también la mano en el bolsillo los municipios y departamento para que dotemos a la Policía, también de instrumentos de monitoreo para prevenir. Y el tercer eje de la política de seguridad, el tema social.

¿Qué avances o retrocesos ve en Buenaventura ante a los compromisos establecidos en el paro del 2017?

Soy nacido y criado de Buenaventura. Pero creo que uno cuando quiere mejorar las cosas tiene que mirarse al ombligo. ¿Dónde estamos fallando en Buenaventura? Creo que estamos fallando en la gerencia pública. Cuando alguien me pregunta, ¿Qué puede esperar Buenaventura de usted? Yo siempre respondo lo siguiente: Tendrá que haber un antes y un después de un gobernador hijo de Buenaventura en términos positivos. Pero lo primero que yo le pido a Buenaventura es que elija ahora el 29 de octubre también un buen alcalde o alcaldesa, que tenga capacidades técnicas, que tenga conocimiento, que tenga bagaje, no que tenga politiquería y padrinos que los inducen a cometer errores y hasta corrupción.



¿Por qué no llegan los cruceros al puerto colombiano del Pacífico? Vienen bajando del Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, y saltan a Ecuador, siguen para Perú, Chile, Argentina. Y la única parte del Pacífico de América donde no llegan los cruceros es a Buenaventura. ¿Por qué no trabajar un gobernador como un alcalde o alcaldesa en eso, en ambiciones?



JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO

CALI