Las autoridades emitieron la alerta roja hospitalaria desde fines de 2021 debido al incremento de contagios de coronavirus, el aumento de pacientes por lesiones en accidentes o por quemaduras de pólvora.



La Secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, dijo que "algunas de las UCI han estado saturadas, pero con el sistema de referencias de la ciudad hemos apoyado para el traslado de pacientes de una clínica a otra, cuando se ha requerido"



Hasta ahora, en este cuarto pico, el impacto clínico hospitalario y en UCI es leve, dijo la funcionaria. La Secretaría de Salud ha aplicado más de 3,6 millones de dosis.



La alerta hospitalaria fue activada debido al incremento en la positividad de los casos, dijo la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres.



Hay un 79 por ciento de población con una dosis, 59 por ciento ya tiene las dos y un 25 por ciento recibió ya dosis de refuerzo.



Se han aplicado 176.000 biológicos de refuerzo, dentro de los cuales entre los mayores de 50 años solo hay una cobertura del 29 por ciento.



Cada día se están tomando unas 15.000 pruebas, con una positividad por encima del 35 por ciento. Hace unas semanas ese porcentaje no pasaba de un dígito.



"Por eso se hizo el llamado a las instituciones de salud para tener los insumos médicos y personal necesarios y suficientes en la atención", apuntó la doctora Torres.



La mayoría de casos ha sido por infeccion respiratoria con síntomas leves para personas vacunadas. Hay baja derivación a hospitalización y a UCI.



"El llamado es a que las personas se vacunen. La mayoría de pacientes que ha ido a UCI o lamentablemente ha fallecido, no se vacunó o no asumió la dosis de refuerzo", dijo Torres, quien es especialista en epidemiología.

Con un promedio de 15.000 muestras por día y con una positividad mayor de 35% se da un reporte de más de 4mil casos de contagio



Debido al alto registro, hago un llamado a las comunidad a seguir completando los esquemas de vacunación, sobre todo a los mayores de 50 años. pic.twitter.com/qQVBXSbuYm — Miyerlandi Torres Agredo (@MiyerTorresA) January 7, 2022

El contagio no es tan alto como el incremento desbordado de fines de 2020 y comienzo 2021, pero hay altos riesgos.



La doctora Torres anotó que "la recomendación a los ciudadanos y ciudadanas es que revisen cuándo fueron vacunados y si han pasado ya tres meses de la dosis, que acudan a buscar el refuerzo. Hay riesgo, asÍ estemos vacunados".



En opinión de autoridades, en la medida que la vacunación no sea del 100 por ciento existe riesgos por el virus. Se busca disminuir la transmisibilidad. Evitar espacios cerrados si no se dispone de tapabocas y no hay distanciamiento.

