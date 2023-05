Tropas de la Tercera Brigada con apoyo de la Fiscalía General de la Nación encontraron 30 kilos de explosivos en zona rural de Jamundí.

De acuerdo con el brigadier general William Fernando Prieto Ruiz, comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, "es un resultado importante que se da en las últimas horas en área rural de Jamundí. Tropas de nuestra Brigada, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, ubican y destruyen un material de explosivo, perteneciente al Grupo Armado Organizado 'Jaime Martínez'".



#LoÚltimo | Tropas de la #TerceraBrigada y la @FiscaliaCol logran ubicar y destruir en zona rural de Jamundí, #ValleDelCauca, un depósito ilegal con 30 kilos de explosivos que pertenecerían al GAO-r Jaime Martínez.



En Jamundí, en especial, en su zona rural, la situación es crítica, teniendo en cuenta la presencia del grupo disidente 'Jaime Martínez', que delinque en la zona rural del municipio y en parte del nororiente del Cauca.



En el Ejército y en la Policía señalaron que este bando armado tienen su centro de operaciones en zona del Naya, entre Valle y Cauca, en inmediaciones del municipio caucano de Suárez.



El oficial anotó que "estos elementos podrían ser empleados contra las tropas o contra la población civil".



También dijo: "Invitamos a las comunidades a seguir denunciando, a seguir colocando en conocimiento de las autoridades, esa serie de hechos para poder intervenir".



Instó a hacer denuncia a la línea 147. "Estaremos atentos a recibir información y poder actuar con la institucionalidad".



El año pasado, el municipio se agitó por un carro bomba que fue detonado, luego de ser abandonado en el sitio donde tropas del Ejército hacen patrullaje o algún tipo de requisas.



En la noche del 21 de diciembre de 2022 fue lanzado un artefacto explosivo contra la Policía Militar. Allí hay dos batallones.



Para la Alcaldía, son hechos que buscan desestabilizar a la sociedad civil, generar zozobra y para atentar contra la Fuerza Pública, contra la Policía y el Ejército.



Y en la misma zona rural de Jamundí, en este caso, en la vereda El Chontaduro, ocurrió en la mañana del pasado 28 de abril, un atentado contra el precandidato a la alcaldía de Jamundí Jesús Adolfo Cisneros, por el partido Comunes, quien en ese momento estaba en la ferretería que él maneja.



El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general José Daniel Gualdrón, señaló que "es una persona que se le está prestando toda la colaboración, no solo de parte de los médicos, sino también con nuestra inteligencia".



Dijo que se busca un acercamiento con la población de El Chontaduro dentro de la investigación que se viene adelantando.



El general Gualdrón sostuvo que la Fuerza Pública hace patrullajes puntuales.



El alcalde de la localidad, Andrés Felipe Ramírez, dijo en Twítter: "Rechazo y me solidarizo con el militante de Comunes y precandidato a la alcaldía de Jamundí,

el señor Jesús Adolfo Cisneros, quien fue víctima de un atentado esta mañana (viernes) en su residencia (...)".



"Desde la administración ya nos hemos puesto al frente de la situación. Gracias a la comunidad por la oportuna reacción. Jesús Adolfo se encuentra siendo atendido en una clínica de Cali y rogamos por su recuperación. Desde y las autoridades investigando el hecho", agregó.



El rechazo también lo enfatizó el representante a la Cámara por Comunes, Luis Alberto Albán: "Rechazamos el atentado del cual fue víctima el camarada y militante Jesús Adolfo Cisneros del partido Comunes y candidato a la alcaldía de Jamundí, Valle del Cauca. No es posible que en el gobierno potencia de la vida y de la paz se siga asesinando a quienes creemos en una Colombia en paz".



