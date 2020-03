Cruzada por habitantes de calle, abuelos y abuelas en asilos en Cali

Para garantizar la alimentación de las personas que se encuentran en situación de calle y los ancianatos en sectores populares de la ciudad, durante el toque de queda nacional, decretado por la Presidencia de la República, se creó el grupo de atención humanitaria 'Unidos lo logramos, la vacuna está en tus manos' en Cali”, manifestó Fabiola Perdomo, secretaria de Bienestar Social de la Alcaldía.



La misión es atender a la población vulnerable en la situación actual producida por coronavirus.

En el grupo de contingencia se unieron entidades como: la Arquidiócesis de Cali, Fundación Sergente, Fundación Expreso Palmira, Fundación Pescador de Sueños,

Fundación Samaritanos de la Calle, los comedores comunitarios y la Alcaldía de Santiago de Cali.

Perdomo detalló que "se han establecido puntos focales donde las personas atendidas podrán llegar y recibirán sus raciones preparadas con alimentos de la canasta básica familiar, los días sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de marzo, a las 10:00 a.m. y a las 4:00 p.m, ubicados en cinco comedores, que se encuentran identificados y caracterizados".



La idea es cubrir hogares de protección de larga estancia para personas mayores, que requieren este apoyo.



En una misión de garantía alimentaria, la Alcaldía de Cali eleva un llamado solidario a la comunidad para que no priven de la oportunidad de recibir estos alimentos a una persona en situación calle, esta actividad es solo para ellos, pues no tienen ni los recursos para comprarlos ni prepararlos.



El sacerdote Francisco Leudo indicó que “acompañamos en la solidaridad, desde la experiencia de los comedores comunitarios preparando alimentos dignos para que todo habitante de calle no se sienta solo y en esta crisis sienta que el Estado, Alcaldía, Iglesia, creyentes y la comunidad lo rodean, y que estamos preparados para esta pandemia y que no están solos. Si estamos bien alimentados, podemos resistir mejor, también cuidándonos con las otras prescripciones que nos han dado, la vacuna está en tus manos"