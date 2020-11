Crucifijo y flores en amenaza a lideresa de zona rural de Cali

Las intimidaciones y violencia este año han golpeado a líderes de áreas rurales del Distrito de Cali. Las autoridades dicen que están conociendo el caso de la dirigente comunitaria y ambientalista en el corregimiento de La Buitrera que es objeto de amenazas.

En la tarde del jueves, la edil Elizabeth Wilhs, en su casa del corregimiento La Buitrera.

encontró un sufragio integrado por un ramo de flores y un crucifijo, "lo que se convierte en una amenaza para su vida e incrementa el miedo a ejercer sus labores cómo edilesa en el territorio, más aún cuando ya hay antecedentes de violencia no solo de género sino contra servidores públicos”, advirtió la concejal Natalia Lasso Ospina..



En ese sentido llamó la atención de las autoridades para que brinden protección y hagan seguimiento a las intimidaciones.

La presidente del Concejo de Cali, Audry María Toro Echavarría, solicitó que la denuncia que hace la concejal Lasso Ospina se trasladara al comandante de la Policía Metropolitana, General Manuel Antonio Vásquez Prada, a fin de que se tomen las medidas pertinentes que eviten situaciones de riesgo para la edilesa.



“Es grave la situación que vive la edilesa, Elizabeth Wilhs del Corregimiento de La Buitrera, quien hace parte de las servidoras públicas que son víctimas de violencia de género, solo por el hecho de ejercer su labor en el territorio”, dijo Lasso Ospina.



Anotó que “es preocupante, porque la violencia se incrementa en Cali a todo el territorio, la situación se está saliendo de las manos y mientras no se tomen cartas en el asunto, las denuncias continuarán llegando. Pido un S.O.S por Elizabeth, por las edilesas y las líderes comunitarias de Cali que continúan siendo vulneradas. No puede ser que en un país donde llevamos más de 200 líderes asesinados y atentan contra un senador en el Cauca, no le demos la importancia que merece esta situación. La vida debe estar por encima de todo”.

El llamado se dirigió a las Secretarías de Seguridad y Justicia,de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, de Gobierno y de Bienestar Social y la Personería "para que adopten mecanismos de prevención de la violencia contra la mujer”.